Door stress, slecht eten en veel zitten ben je vatbaarder voor virussen. Zo beperk je de schade Jaap Seidell

02 juli 2018

13u51

Bron: Het Parool 1

Wat je eet en hoeveel je weegt heeft invloed op je immuunsysteem. Dat kan op hol slaan en het lichaam in een staat van chronische ontsteking brengen. Hoe zit dat?

De missing link tussen obesitas en andere chronische ziekten

De jonge Turkse arts en onderzoeker Gökhan Hotamisligil deed in 1993 een bijzondere ontdekking in een laboratorium van de Amerikaanse Harvard University. Uit zijn onderzoek bij ratten bleek dat hun vetcellen een stof produceerden die betrokken is bij het immuunsysteem. Inmiddels weten we dat bij mensen hetzelfde gebeurt, en dat vetcellen nog veel meer soortgelijke stoffen produceren met grote gevolgen voor de gezondheid.

Wie veel vetcellen heeft, heeft meer kans op ontstekingen in het lichaam en op termijn een verzwakt immuunsysteem zónder dat er sprake is van een infectie of verwonding. Dat begint al bij een paar kilo te veel. Die ontstekingen zijn niet kort en hevig, zoals bij het bevechten van een bacteriële infectie, wat uitermate nuttig is. Het zijn langdurige, lichte ontstekingen die tot allerlei ziekten kunnen leiden, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker, chronische lever- en darmziekten en auto-immuunziekten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze ontstekingen samenhangen met depressie, angststoornissen en cognitieve achteruitgang mogelijk resulterend in dementie. Een verbindende link dus tussen vrijwel alle chronische welvaartsziekten. Dit zijn ziekten die grotendeels voorkomen zouden kunnen worden door een gezondere leefstijl.

