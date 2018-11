Dolgelukkig waren Lotte en Richard met hun jonge gezin. Tot bleek dat hun kinderen nooit ouder dan twaalf jaar zullen worden Tara Riem

26 november 2018

11u44

Bron: AD.nl 0 Medisch Pip (4) en Teun (2) lijden aan de zeldzame stofwisselingsziekte CLN2 Zij zullen nooit volwassen worden. Tussen de ziekenhuisbehandelingen door probeert het gezin toch zoveel mogelijk te genieten. “We leven van dag tot dag.”

In de woonkamer van het gezin Stoltz-Oosterom is het een gezellige boel. Pip zit op de bank te kleuren, haar broertje rent het huis door. Als het gezin aan tafel gaat zitten voor het interview, wordt Pip in een aangepaste stoel gezet. Zelfstandig zitten gaat niet altijd meer.

Vorig jaar met kerst begon het. Pip ging moeilijk lopen en viel veel. Haar ouders en de huisarts dachten eerst dat het tijdelijk was en wel over zou gaan, helemaal omdat Pip geboren werd met heupdysplasie. Maar de 3-jarige ging steeds verder achteruit.

