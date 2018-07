Dokters zeiden hem geen zorgen te maken over zijn tranend oog, maar dan bleek hij kanker te hebben Arne Adriaenssens

25 juli 2018

14u28

Bron: Metro UK 0 Medisch Toen het oog van de 21-jarige Jack Morgan traande, stuurden menig dokter hem met een kluitje in het riet. Pas bij zijn vijfde dokter werd zijn zeldzame kanker ontdekt. Een zware domper die de student inspireerde tot een prachtig project.

Toen de 21-jarige Jack Morgan op vakantie was in Mexico, merkte hij dat zijn oog begon te tranen. De Britse student voelde ook een lichte pijn in zijn neus waardoor hij zich zorgen begon te maken.

Eens terug consulteerde hij een dokter in Bristol die hem op het hart drukte dat er niets aan de hand was. Jack bleef echter argwanend en ging naar Londen om er een andere dokter te raadplegen. “Ik kende mijn lichaam en wist dat er iets niet juist zat”, zegt hij nu tegen de Britse krant Metro.

Night 3: Taste buds gone weird, tired but all good 👌 Een foto die is geplaatst door null (@itsme_jmo) op 12 nov 2017 om 00:13 CET

Uiteindelijk zou hij langsgaan bij vier dokters in de Britse hoofdstad alvorens hij een diagnose kreeg. Pas toen de laatste arts een scan van hem nam, vond men een ongedifferentieerd carcinoom, een zeldzame hoofdkanker.

"Ik wil mensen laten praten"

Nog geen week later begon de jongen aan zijn chemotherapie. De aftakeling woog zwaar door op de student. Van een knappe, sportieve twintiger veranderde hij langzaam maar zeker in een doodzieke patiënt.

Smiling thanks to 🍃🍁and this guy. You will never get this 🇰🇿. Managed to eat tonight, after being told/threatened I’ll have to have to be tube fed if I don’t put on weight over the weekend. Skin starting to get red. This is fucking tough!! Got to get through it. No other option. Een foto die is geplaatst door null (@itsme_jmo) op 13 jan 2018 om 01:49 CET

Op Instagram deelde hij vanaf de eerste dag zijn gevecht tegen de ziekte met zijn volgers. Zowel de hoopvolle momenten als de donkere dagen legde hij vast op gevoelige plaat. Tot zijn verbazing kreeg hij ontzettend veel reacties van (voormalige) kankerpatiënten wereldwijd. Zo wist hij dat hij er niet alleen voor stond.

Om al die moedige vechters bij elkaar te brengen, ontwikkelde Jack de gratis app Cnected. Hiermee kunnen kankerpatiënten en hun omgeving in contact komen met lotgenoten. Het algoritme stelt je voor aan mensen die ongeveer hetzelfde doormaken als jijzelf. “Vele kankerpatienten zijn beschaamd als je nog maar naar hen kijkt. Je hebt geen haar, je bent bleek. Toch wil ik mensen laten praten. Het mag niet eng zijn om je verhaal te delen.”

In remissie

Vandaag, 9 maanden na zijn diagnose, is Jack in remissie. Zijn therapie is afgerond en hij geniet weer volop van het leven. Ook Cnected slaagt langzaamaan in zijn opzet. De app werd al honderden keren gedownload, maar dat is voor de student niet genoeg. “Hoe meer organisaties, overlevers, patiënten, verzorgers, familie en vrienden ik kan samenbrengen, hoe beter het is voor ons allemaal.”

Een foto die is geplaatst door Jack Morgan (@itsme_jmo) op 07 jul 2018 om 12:53 CEST