Dokters staan voor raadsel: Megan (11) heeft kankersymptomen maar het blijkt haar identieke tweelingzus die ziek is KVDS

27 maart 2018

11u43

Bron: The Sun 113 Medisch Lijkbleek en vermoeid: zo zag de Schotse Megan Walker (11) er vorig jaar uit. Het meisje had last van misselijkheid en haar gewicht ging in vrije val, maar dokters slaagden er niet in te vinden wat er mis was met haar. De symptomen leken op kanker te wijzen, maar tests toonden aan dat ze kerngezond was. Het gevaar bleek echter in een andere hoek te loeren. Bij haar identieke tweelingzus Sophie.

Onafscheidelijk zijn ze, al sinds hun geboorte. Waar je de ene ziet, zie je ook de andere. Ze dragen vaak dezelfde kleren, maken elkaars zinnen af en halen op school dezelfde punten. Maar vorig jaar leek het plots bergaf te gaan met Megan. Terwijl Sophie energiek bleef en leek te stralen van gezondheid, voelde Megan zich steeds zwakker en slechter worden.

Onderzoek

Haar ouders lieten haar onderzoeken en in het ziekenhuis volgde het ene onderzoek na het andere. Er werden röntgenfoto’s genomen van haar borst, echo’s en zelfs een MRI, maar de maanden gingen voorbij en de dokters slaagden er maar niet in om te vinden wat er met het meisje aan de hand was. Ze bleken echter op de verkeerde plaats te zoeken. (lees hieronder verder)

Het was een donderslag bij heldere hemel toen in oktober aan het licht kwam dat niet Megan maar Sophie eigenlijk ziek was. Artsen ontdekten dat ze een kanker had die overeenkwam met de symptomen die haar zus toonde. “Het was hartverscheurend”, aldus mama Rebecca (37). “Er was helemaal geen aanwijzing geweest dat er iets mis was met Sophie. Het was Megan waar we ons allemaal zorgen om maakten. Ze was lijkbleek en vermoeid en helemaal niet meer zichzelf.”

Sophie bleek te lijden aan een nefroblastoom of Wilmstumor, een kanker aan haar nieren. In december volgde een operatie van 7 uur waarbij de tumor en haar linker nier werden weggenomen. Nog tot juni zal ze chemotherapie moeten krijgen.

Kankertherapie

Vader Jamie (39) nam vrij van het werk om mee te helpen zorgen voor zijn dochter. En ook Megan wijkt niet van haar zijde. Ze bood zelfs aan om ook haar haren af te knippen toen Sophie bang werd dat ze die van haar zou verliezen door de kankertherapie. “Ik had het hart niet om het haar te laten doen”, aldus Rebecca. “Megan herinnert me aan hoe Sophie eruit zag voor ze ziek werd. En aan hoe ze er binnenkort hopelijk weer zal uitzien.” (lees hieronder verder)

De vooruitzichten van het meisje zijn voorzichtig positief. De behandeling slaat volgens de dokters aan in 85 procent van de gevallen bij kinderen, maar Sophie zal wel voor de rest van haar leven in de gaten moeten worden gehouden. Momenteel wordt ze gevoed via een tube langs haar neus, omdat ze erg verzwakt is en zelf niet meer kan eten.

Diepe impact

De ziekte blijkt ook een diepe impact te hebben op Megan. Ze volgt therapie om haar te helpen om te gaan met wat er met haar zusje gebeurt. “Toen Sophie haar diagnose kreeg, waren we er allemaal kapot van, maar Megan nog het meeste”, aldus Rebecca. “Ze zijn altijd onafscheidelijk geweest. Qua karakter verschillen ze wel. Waar Sophie eerder onstuimig is, is Megan ernstiger en bedachtzamer. We noemen haar wel eens de politicus van de familie. Ze wil alleen maar bij haar zus zijn, meer dan ooit. Ik weet niet wat ze zou doen zonder haar.” (lees hieronder verder)

Volgens experts die de Britse krant The Sun aan het woord laat, had Megan de symptomen van Sophie vermoedelijk omdat ze zo een nauwe band hebben als identieke tweeling. “Het is niet ongewoon dat een van de twee het ‘waarnemende deel van de tweeling’ wordt”, aldus Helen Turier van de Twins and Multiple Births Association. “Misschien toonde Megan gewoon de symptomen die haar tweelingzus voelde.”

Intussen is een crowdfundingsactie op poten gezet voor het getroffen gezin. Een tante zamelt 3.000 pond (goed 3.420 euro) in om hen een financieel duwtje in de rug te geven. Er is intussen al twee derden van dat bedrag samengebracht.