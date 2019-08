Dokters ontdekken tweelingzus in buik meisje (17) ES

21 augustus 2019

15u55

Bron: BMJ, Le Monde 0 Medisch Indische artsen ontdekten 17 jaar na de geboorte van een meisje de restanten van haar ongeboren tweelingzus in haar buik. Dat meldden de artsen in Indische artsen ontdekten 17 jaar na de geboorte van een meisje de restanten van haar ongeboren tweelingzus in haar buik. Dat meldden de artsen in een rapport van het tijdschrift BMJ. Het meisje lijdt aan de zeldzame aandoening ‘foetus in foetu’ (FIF).

Bij een ‘foetus in foetu’ groeit er een parasitaire, niet-levensvatbare foetus in een normaal ontwikkelde foetus. De aandoening komt voor bij eeneiige tweelingen waarbij de ene foetus zich rond de andere wikkelt. Vermoedelijk gebeurt dat volgens medici omwille van een onregelmatigheid in de embryogenese -de stadia die een bevruchte eicel doorloopt tot de foetale fase bereikt is-, staat in Le Monde te lezen.

Buikklachten

Het 17-jarig meisje had al vijf jaar last van een grote massa in haar onderbuik. De omvang van de massa bleef uitzetten en zo nu en dan had ze last van hevige buikpijnen. Door de aanslepende klachten besloot ze om toch een arts te raadplegen, meldt BMJ.

De behandelende artsen dachten in eerste instantie aan een buiktumor. Maar uit een CT-scan bleek dat er onder andere botten, ribben en wervels in de massa zaten, staat in het rapport van BMJ. Op basis van onder andere de CT-scan en de massa die in de buik bleef groeien, en daarbij een onnatuurlijke vorm aannam, concludeerden de artsen dat het om de zeldzame aandoening ‘foetus in foetu’ ging.

Na de diagnose werd de massa chirurgisch weggehaald. Het meisje wordt opgevolgd door artsen en stelt het momenteel goed.

Eerste volwassen vrouw

De zeldzame aandoening komt in 1 op de 500.000 geboortes voor. Wereldwijd zijn er minder dan 200 gevallen bekend. De aandoening komt doorgaans bij mannen voor en wordt meestal al op jonge leeftijd ontdekt.

Toch bestaan er gevallen waarbij de aandoening pas veel later ontdekt wordt. Tot voor kort waren er in de medische wereld slechts zeven gevallen bekend van een ‘foetus in foetu’ bij volwassenen, meldt Le Monde. Het ging telkens om een man waarvan de oudste 47 jaar was en de jongste 20 jaar. Het 17-jarig meisje is nu dus de achtste in rij waarbij een FIF gevonden werd en is daarbij ook de eerste volwassen vrouw.