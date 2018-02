Dokters gaven Gemma op nadat ze kankertherapie uitstelde om ongeboren kind te redden. Er kwam hulp uit onverwachte hoek en nu is ze genezen Koen Van De Sype

04 februari 2018

14u37

Bron: Daily Mirror 0 Medisch Een Britse vrouw die weigerde om aan een kankerbehandeling te beginnen omdat die het leven zou kosten aan haar ongeboren kind, is kankervrij verklaard. Gemma Nuttall (29) kreeg op zeker moment nog maar 12 maanden te leven en stelde haar hoop op een immuuntherapie in Duitsland. Maar die was peperduur. Ze begon zelf geld in te zamelen, maar kreeg pas echt de wind in de zeilen toen er hulp kwam uit onverwachte hoek: Hollywood.

Gemma was in 2013 naar het ziekenhuis getrokken voor haar eerste echo, nadat ze ontdekt had dat ze zwanger was. Maar wat een moment van vreugde had moeten worden, werd een nachtmerrie. Dokters ontdekten dat ze enkele cystes had op haar eierstokken en dat ze onmiddellijk geopereerd moest worden, omdat ze de hartslag van haar kindje hinderden. 16 weken in haar zwangerschap werd de linkerkant van haar eierstokken en eileiders weggenomen.

Cystes

Tests toonden echter aan dat de cystes een agressieve vorm van kanker waren en die zou zich door haar lichaam verspreiden als ze niet meteen behandeld werd. De hormonen van haar zwangerschap deden de kanker nog sneller groeien. Het zou wel betekenen dat ze haar kindje zou verliezen. Maar daar had Gemma geen oren naar. (lees hieronder verder)

“Ik ging naar huis en stortte in bij mijn vriend”, vertelt ze in haar allereerste interview over haar ziekte. “’Ik kan haar niet laten weghalen’, snikte ik. ‘Ze heeft mijn leven gered. Dankzij haar is de kanker ontdekt.’ Ik vond dat ik haar nu ook een dienst moest bewijzen.”

Op 26 weken kreeg de jonge mama echter te horen dat de ziekte zich verspreid had naar haar baarmoederhals. Ze kreeg op 24 maart 2014 een noodkeizersnede, meteen gevolgd door een operatie om de tumor weg te halen. “Ze toonden me Penelope en namen haar meteen mee. Ik ging onmiddellijk onder narcose. Zo miste ik het geweldige moment dat ik haar net na de geboorte kon vasthouden. Toen ik wakker werd, voelde ik me te ziek om haar te zien. Dat brak mijn hart opnieuw.”

Couveuse

Pas de volgende dag kon ze haar dochter voor het eerst echt ontmoeten. “Ze lag in een couveuse en ik stak mijn hand naar binnen. Ik hield haar kleine handje zo lang mogelijk vast. We leefden allebei nog en dat was het enige wat telde”, vertelt de tandartsassistente. “Twee weken later begon ik aan een chemotherapie van zes maanden. En die leek succes te hebben.” (lees hieronder verder)

Meer dan een jaar was ze daarna kankervrij. Tot de dokters een knobbeltje vonden achterop haar hoofd en de ellende herbegon. Het bleek een tumor te zijn in de laatste fase. “Ik kon de verslagenheid zien bij de dokter toen die mij het nieuws moest vertellen”, snikt ze. “Mijn moeder en ik barstten in tranen uit. Ik zou een operatie aan mijn hersenen moeten ondergaan en ik zou een ander persoon kunnen zijn als die achter de rug was. Dat was echt angstaanjagend.”

Operatie

De operatie in het Preston Royal Hospital ging goed, maar de tumor kon niet volledig verwijderd worden door zijn ligging. De rest zou verholpen moeten worden met radiotherapie. Ondanks het feit dat ze opzwol door de steroïden en één oog zes maanden dicht zat, ging ze in die periode zelfs weer aan het werk. (lees hieronder verder)

Maar enkele maanden later kwam er opnieuw slecht nieuws. Ze had last van hoofdpijn en er werden acht nieuwe tumoren gevonden in haar hoofd. “Mijn relatie was net op de klippen gelopen en ik moest toen echt even mijn emoties uitschakelen. Er volgden weer chemo en bestralingen. En voor de tweede keer verloor ik al mijn haar”, vertelt ze.

Uiteindelijk kwam het finale verdict: ze kreeg te horen dat er niets meer voor haar gedaan kon worden. “Ik kreeg het advies om een testament te maken en alles te regelen voor Penelope, voor het moment dat ik er niet meer zou zijn. En dat was dat.”

Moeder

De moeder van Gemma besloot echter dat ze het nog niet moesten opgeven. Helen Sproates (56) wilde haar dochter niet laten sterven en ze had gelezen over een immuuntherapie in een Duits ziekenhuis. Die zou het natuurlijke afweersysteem van het lichaam van Gemma versterken. Helen verkocht haar huis en begon geld in te zamelen om de dure behandeling te betalen. (lees hieronder verder)

In mei vorig jaar vloog Gemma een eerste keer naar Duitsland en ze startte met de eerste van zes sessies. Die kostten 80.000 euro per keer en ze had maar geld voor één behandeling. Daarna zag het er heel slecht uit. Tot Helen in juli een telefoontje kreeg uit onverwachte hoek.

Het bleek de persoonlijke assistent van Kate Winslet te zijn. En ze zei dat de actrice wanhopig wilde helpen. “Kate vertelde me dat ze ons verhaal online gelezen had. En van moeder tot moeder dat ze mijn dochter niet kon zien sterven”, aldus Helen. “Ze heeft zelf drie kinderen en zei dat ze ons heel graag wilde helpen. Ze is zo lief, grappig en nuchter. Het is alsof je met een gewone vriendin praat. Leonardo DiCaprio organiseert elk jaar een bal voor zijn stichting en Kate nam contact met hem op. Ze bedachten een plan om zichzelf te veilen: een ‘diner met Jack en Rose’, naar de personages die de twee speelden in de blockbuster Titanic. Er gingen drie dates onder de hamer.”

Die brachten in totaal meer dan een miljoen euro op. Samen met het geld van de verkoop van het huis van Helen en heel wat donaties, hadden ze genoeg geld voor de therapie. Er was zelfs nog geld over en dat schonken Gemma en Helen aan andere goede doelen.

Vijf maanden geleden onderging Gemma haar laatste therapiesessie. Intussen kreeg ze in een kankerziekenhuis in Manchester te horen dat ze kankervrij is. “Dat was geweldig. De immuuntherapie werkte”, vertelt ze. Gemma moet wel nog regelmatig op controle. Op 14 februari heeft ze haar volgende afspraak. Mocht het nodig zijn, wil ze nog meer immuuntherapie. Ze zal dan opnieuw haar GoFundMe-pagina voor donaties openen.

Penelope

Gemma en Kate Winslet horen elkaar intussen nog altijd. Ze spreken er zelfs over om elkaar te ontmoeten. “Dat zou wel leuk zijn, want ik kan haar niet genoeg bedanken”, aldus Gemma. “Ik denk dat ze zal proberen om mijn gedachten te verzetten. Ik wil haar graag voorstellen aan Penelope. Mensen vragen me soms of ik geen spijt heb dat ik haar heb gehad. Maar dat is niet zo. Ze heeft mijn leven gered. Zonder haar was ik er misschien al lang niet meer geweest.”