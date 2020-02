Dodelijke aandoening die vooral kinderen treft, kreeg zelfs dinosauriërs klein AW

13 februari 2020

11u59

Bron: Eurekalert 2 Medisch Langerhans celhistiocytose – kortweg LCH – is een zeldzame aandoening die vooral voorkomt bij jonge kinderen en vrijwel alle organen kan aantasten. Kortom, een hardnekkige en soms pijnlijke ziekte die zelfs de dinosauriërs klein kreeg. Dat blijkt uit Langerhans celhistiocytose – kortweg LCH – is een zeldzame aandoening die vooral voorkomt bij jonge kinderen en vrijwel alle organen kan aantasten. Kortom, een hardnekkige en soms pijnlijke ziekte die zelfs de dinosauriërs klein kreeg. Dat blijkt uit recent onderzoek waarbij er een LCH-tumor werd teruggevonden in de staart van een dinosaurus.

De gefossiliseerde staart was afkomstig van een dinosaurus die 60 miljoen jaar geleden in het huidige Zuid-Alberta in Canada, ronddoolde. Nadat antropologen twee merkwaardige holtes hadden opgemerkt tussen de wervels van de staart, beslisten ze om die te onderzoeken. “De holtes waren zeer vergelijkbaar met de holtes die geassocieerd worden met LCH-tumoren”, aldus Hila May, antropoloog aan de Tel Aviv University en onderzoeksleider.



Hoe het onderzoeksteam te werk ging? “We hebben de dinosauruswervels gescand, en een 3D-reconstructie gemaakt van de tumor en de bloedvaten die hem voedden”, legt Hila May uit. Uit de resultaten bleek al snel dat de vermoedens van het team klopten: “De micro- en macroanalyses bevestigden dat het werkelijk LCH was. Dit is de eerste keer dat deze ziekte is geïdentificeerd bij een dinosaurus.”



Kleine overlevingskans

In het kort is LCH een afweerstoornis waarbij de Langerhans-cellen – die ons lichaam normaal beschermen tegen virussen en bacteriën – gaan woekeren. De gevolgen van de aandoening zijn vergelijkbaar met die van kanker terwijl de voorgeschreven behandeling ook vaak chemo- en radiotherapie is. De aandoening treft vooral jonge kinderen, en hoe jonger het kind, hoe kleiner de overlevingskansen. De dino, van wie de staart afkomstig was, zou eveneens op tamelijk jonge leeftijd gestorven zijn.

Nieuwe behandelingen

“Dit soort onderzoek levert een belangrijke en interessante bijdrage aan de evolutionaire geneeskunde, een relatief nieuw onderzoeksveld dat de ontwikkeling en het gedrag van ziekten doorheen de tijd onderzoekt”, vindt Israel Hershkovitz, antropoloog aan de Tel Aviv University. “We proberen te begrijpen waarom bepaalde ziekten de evolutie overleven, met het oog op het ontwikkelen van nieuwe en effectieve manieren om die ziekten te behandelen.”