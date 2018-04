Dik van de drank? Vrolijk met chocolade? Mythes over voeding doorprikt LB

04 april 2018

16u37

Bron: 101 Mythes over voeding

Haast elke dag krijgen we adviezen en waarschuwingen over onze voeding voorgeschoteld. Vaak zijn die ook tegenstrijdig. De Nederlandse Consumentenbond consulteerde een internationaal netwerk van wetenschappers en artsen om een aantal zogenaamde wijsheden te toetsen. Die bundelden ze in het razend interessante boek 101 Mythes over voeding

In grote lijnen zijn voedingswetenschappers het best wel eens over wat gezond is. Ben je lekker vers aan het koken en heb je geen tijd om alles hieronder te lezen? Hou je dan aan deze algemene richtlijn: eet niet te veel zout, verzadigd vet en suiker. En ook: eet van veel een beetje en van niets te veel.

Vandaag nemen we voedingsmiddelen onder de loep die bij ons allemaal wel eens in de koelkast of de voorraadkast staan. Morgen focussen we op nieuwsoortige voedingsmiddelen en supplementen zoals chiazaad, probiotica, groene thee en - ooit van gehoord? - zuurzak. (lees hieronder verder)

Alcohol en overgewicht

Alcohol bevat bijna twee keer zo veel calorieën als suiker. Toch zijn het vermoedelijk niet de calorieën uit de drank die je een 'toogzweer' of 'bierbuik' bezorgen. Van vloeibare voeding krijg je geen verzadigd gevoel. Dat verklaart dat je na een avondje stevig doorzakken weliswaar voldoende calorieën binnen hebt maar toch met een hongergevoel achterblijft en voor een vettige hap gaat. De samenhang tussen alcohol en lichaamsgewicht lijkt complexer dan tot nu toe werd aangenomen. Naast alcohol beïnvloeden ook eetgewoontes en lichaamsbeweging het verdict van de weegschaal. Wat wel als een paal boven water staat, is dat alcoholgebruik het risico op verschillende vormen van kanker verhoogt. Het advies luidt niet meer dan één glas per dag te drinken.

