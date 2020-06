Diëten voor de chemokuur doet tumoren meer krimpen LVB

24 juni 2020

21u07 0 Medisch Borstkankerpatiënten die in de dagen voor hun chemokuur een caloriearm dieet volgen, zien hun tumoren meer krimpen dan patiënten die gewoon eten. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek, waarover De Standaard bericht. Het is wel nog te vroeg om te besluiten dat elke patiënt voortaan moet gaan vasten.

Aan de studie namen 130 vrouwen deel die borstkanker in een vroeg stadium hadden. Voor de operatie moesten de patiënten zes tot acht kuren chemotherapie ondergaan, met de bedoeling de tumor al zoveel mogelijk te verkleinen en de ingreep dus minder zwaar te maken.

De helft van de patiënten werd gevraagd drie dagen voor elke chemokuur en op de dag van de chemokuur te vasten. Het ging om een vleesloos eiwit- en caloriearm dieet – de eerste dag nog 1.200 kilocalorieën, de volgende drie dagen een magere 200 kcal. De andere patiënten, die de controlegroep vormden, mochten eten waar ze zin in hadden.

Bij de diëtende groep bleken de tumoren na afloop van de chemotherapie sterker te zijn gekrompen, afgaand op scanbeelden, dan bij de niet-vastende deelnemers.

Toch mogen kankerpatiënten nu niet op eigen houtje beginnen vasten, want tekorten aan voeding en vitamines tijdens een stressperiode houden ook risico’s in. En vasten kan ook niet zomaar opgenomen worden in het behandelingstraject. Daarvoor is meer onderzoek nodig.