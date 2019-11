Diabetes Liga Gesponsorde inhoud Diabetes? Dat houdt deze wereldberoemde celebrity’s niet tegen! Aangeboden door Diabetes Liga

04 november 2019

10u00 0

Over diabetes bestaan nog steeds erg veel mythes en misverstanden, ook al komt de ziekte vrij vaak voor. Een op de twaalf Belgen heeft diabetes. Sterker nog: een groot deel van hen weet het zelfs niet. Ook veel wereldberoemde sterren leven met diabetes.

Tom Hanks: van jojo tot diabeet type 2

Maar liefst twee Oscars en vier Golden Globes schitteren op de schoorsteenmantel van de Amerikaanse acteur Tom Hanks (63). In 2013 vertelde de gevierde acteur in de talkshow van David Letterman dat hij kampt met diabetes type 2, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Diabetes type 2 komt vaker voor dan diabetes type 1. In ons land zijn zo’n 90 procent van de diabetesgevallen van het type 2. Hanks wist dat zijn bloedsuikerwaarden sinds zijn 36ste eerder aan de hoge kant waren. Toch duurde het nog tot zijn 57ste voor de diagnose werd gesteld. In een interview vertelde Hanks dat de impact van bepaalde filmrollen meegespeeld heeft bij het ontstaan van de aandoening. Zo moest hij voor avonturenfilm Cast Away meer dan 20 kilo bijkomen. Hij slaagde in die opdracht door amper te bewegen en zich op junkfood te storten. De overtollige kilo’s moest hij korte tijd later weer in sneltempo kwijtraken om er als een uitgehongerde man op een verlaten eiland uit te zien. Niet zo gezond!



Salma Hayek: zoet zwanger!

Toen de Amerikaans-Libanees-Mexicaanse actrice Salma Hayek (53) in 2008 zwanger was van haar dochter Valentina ontwikkelde ze zwangerschapsdiabetes. Meer dan 1 op 20 van de zwangere vrouwen krijgt hiermee te maken. Dit type diabetes verdwijnt meestal als de zwangerschap achter de rug is, maar schijn bedriegt. Bij een volgende zwangerschap kan het probleem terugkeren. Vrouwen die te maken krijgen met zwangerschapsdiabetes hebben tot vijftig procent kans om in de jaren daarna diabetes type 2 te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat een gezonde leefstijl die evolutie sterk kan afremmen.

Nick Jonas: taboedoorbrekend podiumgeweld

Dertien was zanger en acteur Nick Jonas (27), de jongste van de Jonas-broers, toen hij met auto-immuunziekte diabetes type 1 werd geconfronteerd. Bij type 1 worden de cellen die normaal insuline aanmaken, aangevallen en vernietigd door het afweersysteem van je eigen lichaam, met hoge bloedsuikerwaarden tot gevolg. Nick merkte dat er iets aan de hand was toen hij al weken aan een stuk met vermoeidheid en hevige dorst kampte. In het ziekenhuis bleek dat zijn suikerwaarden boven 700 piekten, terwijl normale waarden schommelen tussen 70 en 120 mg/dl. Nick bleef niet bij de pakken zitten en ontpopte zich tot diabetesambassadeur voor concern Bayer, gaf inspirerende talks aan jonge diabetespatiënten en schreef zelfs een boek met de titel ‘A Little Bit Longer’, waarmee hij jonge diabetici aanspoort hun ziekte niet als een hindernis maar als een troef te zien. Samen met zijn broers richtte hij bovendien de Change for the Children Foundation op, een stichting die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek. In een reactie vertelt hij: “Veel fans laten me weten dankbaar te zijn dat ik zo open over diabetes praat. Het taboe dat rond de ziekte bestaat probeer ik te doorbreken.”

Halle Berry: diabetes type 1, of toch niet?

Actrice en model Halle Berry (53) is een van de beste voorbeelden dat diabetes een Hollywoodcarrière niet in de weg hoeft te staan. Zo werd ze voor haar rol in Monster’s Ball (2001) beloond met een Oscar voor beste actrice. Toen ze op 22-jarige leeftijd bezig was met opnames voor televisieserie Living Dolls, moest Berry in allerijl worden opgenomen in het ziekenhuis. Kort daarna werd de diagnose van auto-immuunziekte diabetes type 1 gesteld. Hoewel ze in interviews toegaf dat het toedienen van insuline op soms onmogelijke momenten erg onhandig is, gaat ze moedig om met de ziekte en laat ze het haar leven allesbehalve bepalen. In 2007 vertelde Berry dat ze niet langer insuline nodig had, ze zou al die tijd dus een andere vorm van diabetes gehad hebben. Mensen met diabetes type 1 kunnen immers niet overleven zonder toediening van insuline.

H.G. Wells: schreef een brief die het leven van diabetici voorgoed veranderde

Diabetes type 2 weerhield de Britse sciencefiction-auteur H.G. Wells er niet van om The War of the Worlds uit zijn pen te persen. Toen hij 65 was, werd de aandoening bij hem vastgesteld. Zijn dokter wilde een departement voor diabetespatiënten oprichten in King’s College Hospital en zocht hier fondsen voor. In plaats van geld zette Wells zijn gerespecteerde naam in en schreef hij de krant The Times aan om donaties te vragen aan de lezers. Zijn brief bracht een geweldige respons teweeg, waardoor het departement kon opgericht worden. Op dezelfde manier slaagde hij er een jaar later in om een nationale diabetesvereniging in het leven te roepen. Naast een succesvolle auteur wordt Wells dus ook gezien als de man die de wielen in beweging bracht voor Diabetes UK, de tegenhanger van de Diabetes Liga vzw in Vlaanderen.

Theresa May: at stiekem in het Lagerhuis

Lagerhuislid Theresa May (63), die zich premier van het Verenigd Koninkrijk mocht noemen van 2016 tot 24 juli dit jaar, verloor in 2013 ineens heel wat kilo’s. Een bloedtest wees uit dat de politica aan een trager verlopende vorm van diabetes type 1 lijdt. In een interview met het magazine Balance legde May uit: “Ik krijg voortdurend eten en drank aangeboden op debatten, congressen en recepties. Daarom volg ik mijn bloedsuikerwaarden nauwlettend op, zodat ik snel kan schakelen. Geloof me, ik heb weleens moeten breken met de strikte regels van het House of Common, waar het ongeoorloofd is om te eten.” De combinatie van haar belangrijke politieke functie en het succesvol managen van haar trager verlopende vorm van type 1 diabetes maakt haar tot een lichtend voorbeeld voor al wie met de ziekte wordt geconfronteerd.

Pär Zetterberg: gaf zijn trainer lik op stuk

Ex-profvoetballer Pär Zetterberg (49) is het levende bewijs dat je met diabetes ook sportieve topprestaties kan leveren. De Zweedse aanvallende middenvelder speelde van 1989 tot 2006 bij Anderlecht, won twee keer de Gouden Schoen en werd drie keer gekozen tot Profvoetballer van het Jaar. Toen trainer Aad de Mos in Zetterbergs beginjaren bij Anderlecht publiekelijk verklaarde dat de speler wegens zijn suikerziekte niet geschikt was voor topvoetbal, liet de Zweed weten: “Ik was zo kwaad omdat ik het in de krant moest lezen. Hij zei het niet rechtstreeks tegen mij. Tegelijk heeft me dat geholpen in mijn carrière. Ik was zo kwaad dat ik wou laten zien dat ik wél kon voetballen.” In het Astridpark wachtte de geliefde sterspeler een gouden toekomst. In zijn laatste wedstrijd hielden de fans het Zweedse woordje ‘tack’ ofwel ‘dankuwel’ in de lucht.

Tijd voor actie!

Naar schatting 1 op 3 mensen met diabetes weet niet eens dat hij of zij de aandoening heeft en wordt er dus ook niet voor behandeld. Daarnaast bestaan er nog steeds veel mythes en misverstanden over diabetes. Kom niet voor verrassingen te staan en test je kennis met de MytheMeter van Diabetes Liga.