Deze verschillen stelt Sciensano vast tussen opgenomen coronapatiënten in eerste golf en periode daarna HAA

09 oktober 2020

12u47

Bron: Sciensano 1 Medisch Sinds maart al woedt Covid-19 in onze samenleving en belanden mensen met het virus in het ziekenhuis. Tussen de eerste golf (van maart tot 22 juni) en de periode nadien (23 juni tot 14 september) tekende Sciensano beduidende verschillen op met betrekking tot het profiel van de patiënten die gehospitaliseerd werden. Steven Van Gucht lichtte de vaststellingen vanmiddag toe op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

In totaal werd informatie geanalyseerd van 16.792 patiënten, verduidelijkt de interfederaal woordvoerder. Het gaat om ongeveer 70 procent van de patiënten die sinds het begin van de pandemie met Covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen. Let wel: de gegevens vanaf midden september zijn nog niet beschikbaar. De recente stijgingen zijn dus niet in de analyse opgenomen, zegt Van Gucht.

Leeftijd

“We zien dat, sinds deze zomer tot en met half september, de patiënten die opgenomen werden in het ziekenhuis gemiddeld wat jonger zijn en minder onderliggende aandoeningen hebben”, doet de wetenschapper de resultaten uit de doeken. “Patiënten zijn bij opname meestal minder ziek en hebben ook een lagere kans om naar intensieve zorgen doorverwezen te worden. Ook de kans op overlijden is lager.”

Deze zomer raakten meer jonge mensen besmet, vooral in de categorie van 20 tot 50 jaar Steven Van Gucht

“Sinds 23 juni was de helft van de patiënten die werd gehospitaliseerd jonger dan 60", vervolgt hij. Tijdens de eerste golf was dat nog 71 jaar. “Dit komt overeen met de vaststelling dat sinds deze zomer meer jonge mensen besmet raken, vooral in de categorie van 20 tot 50 jaar”, verduidelijkt Van Gucht.

De patiënten die in de ziekenhuizen terechtkomen, zijn doorgaans wat ouder. “Dat is ook logisch, want de oudere mensen hebben meer kans om een ernstigere vorm van Covid-19 te ontwikkelen en uiteindelijk ook in het ziekenhuis te belanden.” Tijdens de eerste golf kwam 25 procent van de gehospitaliseerde patiënten - ouder dan 65 jaar - uit een woonzorgcentrum. Momenteel is dat ongeveer 20 procent.

Onderliggende aandoening

“Sinds deze zomer had 63 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis een onderliggende aandoening, tegenover 74 procent in de eerste golf. Er waren vooral minder patiënten met hart- en vaatziekten of hoge bloeddruk. Iets meer mensen leden daarentegen aan diabetes en obesitas.”

Patiënten die na de eerste golf werden opgenomen waren over het algemeen minder ernstig ziek op het moment van de opname. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de algemene hervatting van de ziekenhuisactiviteiten, maar ook het opheffen van een aantal opnamebeperkingen na de eerste piek.

In de zomermaanden hadden ook minder patiënten (11 procent) intensieve zorgen nodig. In de eerste golf was dat nog 14 procent. In de tweede periode moesten ook minder patiënten “mechanische beademing” krijgen. Het gaat om 3 procent in de zomermaanden tegenover 9 procent in de eerste golf. “Dat is opmerkelijk lager”, stelt Van Gucht vast.

Aan de verblijfsduur in het ziekenhuis is dan weer weinig veranderd. “De helft van de patiënten blijft minstens zeven dagen in het ziekenhuis, in vergelijking met acht dagen tijdens de eerste golf.”

Overlijdens

“Omdat de coronapatiënten sinds deze zomer doorgaans wat jonger zijn en minder risicofactoren hebben, valt het ook op dat de kans op overlijden van deze patiënten minder groot is geworden in deze periode. Zo'n 21 procent van de gehospitaliseerde patiënten stierf in de eerste golf na opname in het ziekenhuis, tegenover 9 procent in de tweede periode.”

Volgens Van Gucht kan dit te maken hebben met de verbetering van de behandeling van coronapatiënten, maar ook met de gemiddeld jongere leeftijd van de patiënten. “Het blijft weliswaar een hoog sterftecijfer.”

Leeftijd is nog altijd de belangrijkste risicofactor op overlijden, onderstreept hij. Sinds deze zomer is 22 procent van de opgenomen patiënten ouder dan 80 jaar overleden, tegenover 37 procent in de eerste golf. “Dat is ongeacht of deze patiënten een onderliggende aandoening hadden of niet.” Het blijft dus absoluut noodzakelijk om voorzichtig te zijn en oudere mensen niet te besmetten, besluit de viroloog.

Lees ook:

Wendy (51) revalideert na ruim half jaar nog altijd: “Je hoeft je niet doodziek te voelen om op sterven na dood te zijn” (+)

Wie realistisch is, beseft: de tweede golf is er, en hij is nog veel gevaarlijker dan de eerste (+)

Topdokter Elisabeth De Waele (UZ Brussel) vreest impact van tweede lockdown: “Geen ramp, maar een dubbele ramp in de maak” (+)