Deze dokter is 106 (maar denkt nog niet aan stoppen)

14 oktober 2018

13u40

Bron: CNN 1 Medisch Hoewel 106 een gezegende leeftijd is, was het leven van de Britse Dr. A. William Frankland naar eigen zeggen veel te kort om al zijn ambities te verwezenlijken. De gerenommeerde allergie-expert werkt na meer dan een eeuw op aarde nog steeds noest verder aan zijn levenswerk.

Dr. A. William Frankland. Zijn naam doet misschien geen belletje bij u rinkelen, maar zijn lange levensloop leest als een roman. Samen met zijn tweelingsbroer ziet hij in 1912 het levenslicht in Engeland. In de jaren 30 besluit hij voor dokter te studeren. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, stopt hij zijn studies en trekt hij naar Singapore om er een militaire post te leiden. Zijn kamp wordt echter veroverd door Japan waarna hij meer dan drie jaar als krijgsgevangene zal worden vastgehouden.

Na de oorlog keert hij terug naar Engeland waar hij verder gaat studeren. Ditmaal onder de vleugels van Alexander Fleming, de legendarische arts die de penicilline uitvond. De interesses van Frankland lagen echter in het veld van de allergieën. Hij ontwikkelde een methode om het aantal pollen in kaart te brengen om hooikoorts begrijpelijk te maken voor zij die eraan lijden.

In 1950 werd de allergie-afdeling van het St. Mary’s Hospital in Londen daarom ook naar hem vernoemd. Zo wilden ze zijn uitzonderlijke carrière in de verf zetten. Ze hadden echter nooit gedacht dat die nog zo'n 70 jaar zou duren.

"Oud worden heb je zelf in de hand"

Ook vandaag is Frankland nog actief in de medische wereld. Hij heeft 106 jaren op de teller, maar dat houdt hem niet tegen zijn levenswerk verder te zetten. Af en toe komen er nog patiënten bij hem over de vloer, maar de meerderheid van zijn tijd spendeert hij al schrijvend achter zijn bureau. Sinds hij in 2012 de kaap van de honderd overschreed, schreef Frankland nog vier artikels voor toonaangevende medische tijdschriften. Zijn vijfde epistel als eeuweling is ondertussen ook in de maak.

Toch beseft de dokter dat ook hij niet immuun is voor de vergankelijkheid. Al heeft hij dat naar eigen zeggen toch een beetje in de hand. “Als je ouder wordt, zijn er natuurlijk zaken die je niet meer kan doen”, zegt hij tegen CNN. “Zo kan ik bijvoorbeeld niet meer gaan joggen om me fit te houden. Mijn brein kan ik echter wel jong houden. Ik lees zowat alle medische tijdschriften die elke week of maand in mijn brievenbus vallen."

Op de vraag “Hoe word je zo oud?” antwoord Frankland echter heel nuchter. “Dat is puur geluk. Niet meer dan dat. Al helpt het wel om een beetje bewust te leven. Ik rook niet, eet niet te veel en bleef mijn leven lang in beweging. Ik probeerde actief te blijven. Zowel fysiek, sociaal, psychologisch en emotioneel.”