Deze 4 andere dodelijke ziektes riep WHO ook uit tot “globale noodsituaties” YV

31 januari 2020

14u48

Bron: The Guardian, WHO 0 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gisterenavond het nieuwe 2019-nCoV coronavirus bestempeld als een “internationale noodsituatie”. Meer dan 200 mensen stierven al in China en bijna 10.000 mensen werden besmet. Het is de zesde keer dat de VN-organisatie landen waarschuwt voor een virus.

2019: 2de keer Ebola

Dit jaar omschreef de Wereldgezondheidsorganisatie ebola voor een tweede keer als een internationale noodsituatie. In 2018, 2 jaar nadat de eerste ebola-epidemie in West-Afrika eindigde, dook de ziekte opnieuw op in Democratische Republiek Congo. Ondertussen maakte het virus opnieuw meer dan 2.200 doden.

Ebola wordt overgebracht via bloed of andere lichaamssappen. De symptomen lijken op griep. Na enkele dagen ontstaan er klonters en bloedingen in de lever, milt, hersenen en andere organen. Vaak sterft een patiënt binnen de acht tot zeventien dagen nadat hij of zij ziek werd.

2016: Zikavirus

Mensen herstelden meestal zonder dat ze zelfs wisten dat ze het virus hadden. Toch waarschuwde de WHO in 2016 voor het virus dat muggen overbrachten omdat er een gevaar was voor zwangere vrouwen. Het virus veroorzaakt microcefalie, een aandoening waarbij baby’s geboren worden met een te kleine schedelomvang en een hersenafwijking. Duizenden vrouwen in Centraal- en Zuid-Amerika, waar het virus actief was, bevielen van baby’s met ernstige afwijkingen.

2014: Polio

Vandaag is poliomyelitis, ook wel bekend als kinderverlamming, nog altijd een gevaar volgens de WHO, al is het bijna de wereld uit. Polio is een zeer besmettelijke ziekte die vooral voor jonge kinderen gevaarlijk is. De ziekte kan leiden tot verlamming van de benen, maar ook van hersenzenuwen waardoor de ademhalingsspieren verlamd raken.

De verspreiding van de ziekte was vooral te wijten aan slechte hygiëne. Er is geen medicatie tegen polio, maar wel een vaccin.

2014: Ebola

De uitbraak eindigde in 2016, twee en een half jaar nadat de eerste keer ebola werd vastgesteld in West-Afrika. De ziekte besmette meer dan 28.000 mensen en leidde tot 11.000 doden. Het virus startte vermoedelijk bij een 18-maand oude jongen in een klein dorp in Guinea die besmet werd door vleermuizen.

Het virus reisde ook naar westerse landen zoals Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

2009: Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep of de varkensgriep was de eerste keer dat de Wereldgezondheidsorganisatie een PHEIC of een ‘Public Health Emergency of International Concern’ uitriep. Volgens een studie uit 2012, zou de Mexicaanse griep ongeveer aan 300.000 mensen het leven gekost hebben.

De Mexicaanse griep was een mix van de vogelpest, varkensgriep en menselijke griep. De meest voorkomende symptomen waren griep, diarree, braken, koorts, spierpijn, keelpijn, hoest en vermoeidheid. In België werden er meer dan tien gevallen van het virus vastgesteld.