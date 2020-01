Derde CRISPR-baby geboren in China kv

02 januari 2020

18u39

Bron: Futurism, Newsweek 0 Medisch Het Chinese staatspersagentschap Xinhua berichtte maandag dat onderzoeker He Jiankui veroordeeld is tot drie jaar cel omdat hij illegaal genetisch gemanipuleerde baby’s had gecreëerd. China bevestigde ineens dat het in totaal om drie zulke baby’s ging, terwijl tot nu enkel het bestaan van de tweeling Lulu en Nana officieel bekend was.

Toen He in november 2018 voor het eerst het bestaan van de genetisch gemanipuleerde tweeling aankondigde, deelde hij ook mee dat een andere vrouw op dat ogenblik zwanger was van een genetisch gemanipuleerd embryo.

He Jiankui gebruikte de gentechnologie CRISPR-Cas9 om de tweeling resistent te maken tegen hiv, het virus waarmee hun vader besmet was. Het is niet duidelijk of de genen van de derde baby om dezelfde reden werden gemanipuleerd.



In januari 2019 vertelde William Hurlbut, professor bio-ethiek aan de universiteit van Stanford, aan AFP dat hij uitgebreid met He had gesproken over de derde genetisch gemanipuleerde baby. Op basis van hun gesprekken vermoedde hij dat de vrouw op dat ogenblik zo’n 12 à 14 weken zwanger was. In juni of juli zou ze dus bevallen moeten zijn.

Er kwam echter geen nieuws over de komst van de baby, maar nu heeft China de geboorte van het kind bevestigd. Xinhua berichtte immers dat He veroordeeld werd voor zijn experimenten “waarbij drie genetisch gemanipuleerde baby’s werden geboren”. Het persagentschap geeft echter geen verdere informatie: het is momenteel onduidelijk of het een jongen of meisje is, er is geen nieuws over de gezondheidstoestand van het kind, over eventuele complicaties bij de geboorte en het is ook niet geweten of de baby momenteel nog in leven is.