Depressie zit ook in de darmen: kan een stoelgangtransplantatie beterschap brengen? Luc Beernaert

25 oktober 2019

Onze darmflora speelt een rol bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Daarom onderzoekt een Gents team het effect van stoelgangtransplantatie. Ook depressie zit in de darmen, zo ontdekten Vlaamse vorsers eerder dit jaar. Er is goede hoop dat het verbeteren van onze darmflora - met stoelgangtransplantatie, maar ook met probiotica, pillen gevuld met donorstoelgang of een gefermenteerd dieet – onze mentale gezondheid kan opkrikken.

De darmflora van patiënten met de ziekte van Parkinson verschilt sterk van wat men bij een gezonde persoon aantreft. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat de verstoorde darmflora mogelijk de oorzaak is, en de ziekte van Parkinson het gevolg. Onderzoekster Roosmarijn Vandenbroucke, van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Center for Inflammation Research van de UGent, is met collega’s in Gent en Leuven een onderzoek gestart om na te gaan of men bij parkinsonpatiënten de evolutie van de symptomen kan beïnvloeden met stoelgangtransplantatie. “Als die transplantatie van ‘gezonde’ stoelgang in de darmen van parkinsonpatiënten een gunstig effect teweegbrengt, hebben we voor het eerst een behandeling die bij parkinsonpatiënten op het ziektemechanisme ingrijpt, in plaats van zuiver op de symptomen”, stelt Vandenbroucke in de Artsenkrant.

Depressie door ontbrekende darmbacteriën

Recente ontdekkingen doen wetenschappers het concept ‘geestesziekte’ bijstellen. De idee dat mentale ziektepatronen kunnen worden teruggebracht tot hersenziektes, wordt steeds meer verlaten. Wetenschappers vermoeden al langer dat onze darmflora effect heeft op onze hersenen en ons gedrag. Vlaamse wetenschappers ontdekten recent dat mensen met een depressie bepaalde bacteriën missen in hun darmen.

Voor het eerst werd daar ook echt bewijs voor geleverd. “We onderzochten de stoelgangstalen van mensen met een verminderd geluksgevoel of een depressie. We zagen dat er bij hen twee types van darmbacteriën veel minder aanwezig waren dan bij gelukkige mensen”, zegt professor Jeroen Raes van het VIB en de KU Leuven, die bij studenten een vierjarig onderzoek start naar het verband tussen darmflora en psychische gezondheid. “We willen controleren of we op basis van darmbacteriën kunnen voorspellen wie gevoelig is voor psychische stoornissen. We kozen voor studenten omdat zij vaak kampen met emotionele problemen zoals depressie”, stelt Raes. In de toekomst zouden ontbrekende bacteriën kunnen ingebracht worden bij patiënten met een depressie.

Ziekenhuisbacterie en bipolariteit

Parkinson en depressie zouden dus met gezonde stoelgang kunnen behandeld worden, maar er is meer. Onderzoek van de universiteit van het Canadese Calgary toont aan dat stoelgangtransplantatie in haast alle gevallen werkt om te genezen van een antibiotica-resistente ziekenhuisbacterie. Aan diezelfde universiteit loopt een onderzoek waarbij patiënten met een bipolaire stoornis met stoelgangtransplantatie worden behandeld. Vast staat dat geen enkele ontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg zo beloftevol en tegelijk controversieel is als de idee dat we onze darminhoud moeten aanpakken om onze geest gezond te maken.