De vraag van vandaag: stijgt het aantal diagnoses van kanker? NLA

08 februari 2020

20u00

Bron: VTM Nieuws 52 Medisch Twee dagen nadat hij een carrièreprijs uitgereikt kreeg op de Mia’s, kondigt Arno aan dat hij pancreaskanker heeft. “Alweer kanker”, is de reactie van veel mensen. Het lijkt wel of we daar de laatste tijd vaker mee geconfronteerd worden dan vroeger. En dat brengt ons bij de ‘Vraag van vandaag’: stijgt het aantal diagnoses van kanker? Liesbet Van Eycken, directrice bij Stichting Kankerregister, geef het antwoord.

Elke dag krijgen 188 mensen in ons land te horen dat ze kanker hebben. De afgelopen tien jaar is het aantal patiënten gestegen met maar liefst 15 procent, zo blijkt uit de meeste recente cijfers die dateren van 2017. In 2007 kregen 59.480 mensen de diagnose, in 2017 steeg dat naar 68.702. En dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Tegen 2025 wordt het aantal gevallen van kanker geschat op 78.281. “Het bevolkingsaantal groeit en de levensverwachting stijgt. Daardoor neemt het aantal kankergevallen toe", zegt Liesbet Van Eycken, directrice bij Stichting Kankerregister.

Wat opvalt is dat meer mannen dan vrouwen de diagnose krijgen. Voor hun 75ste krijgt één op de drie mannen de ziekte tegenover één op de vier vrouwen. “Het risico ligt voor mannen nog altijd hoger dan voor vrouwen. Dat is toe te schrijven aan het feit dat bij mannen de tumoren gerelateerd aan roken meer prominent aanwezig zijn dan bij vrouwen”, zegt Van Eycken.

Maar de grote vraag is: sterven er ook meer mensen aan kanker? Volgens Van Eycken niet: “Enerzijds vinden we de tumoren vroeger. Anderzijds zijn de behandelingstechnieken verbeterd. Het goede nieuws is dus dat het risico om te sterven aan kanker alsmaar afneemt met de jaren.”