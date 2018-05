De uitbehandelde man die een

revolutionaire immuuntherapie kreeg

en overleefde Ellen de Visser

20 mei 2018

09u49

Bron: De Volkskrant 0 Medisch Een nieuwe vorm van immuuntherapie biedt hoop voor patiënten met bloed- en lymfeklierkanker. Ivo Visser, die hier uitbehandeld was, vloog naar Amerika.

Als Ivo Visser op een vrijdagavond in april vanuit Seattle contact opneemt, klinkt hij monter en optimistisch. Goed, hij heeft dagenlang hoge koorts gehad, er waren momenten dat hij wartaal uitsloeg, dat hij zijn kaken niet meer van elkaar kreeg, de zenuwen in zijn benen hebben een opdonder gekregen waardoor hij moeilijk loopt en omdat zijn immuunsysteem nog verzwakt is, heeft hij gordelroos gekregen. En hij bivakkeert al drie maanden met zijn vrouw Anne-Marij en pasgeboren zoon Gijs in een piepklein appartement in de buurt van het ziekenhuis.

Maar hij lééft.

Eind vorig jaar kreeg hij te horen dat hij is uitbehandeld. De zeldzame vorm van lymfeklierkanker die in 2010 bij hem is vastgesteld, blijkt te zijn ontaard in een agressieve variant die met chemokuren niet meer te bestrijden valt. Een half jaar nadat hij vader is geworden, vertellen artsen hem dat hij nog maar wat moet gaan genieten van het leven. Een paar maanden, meer heeft hij niet. De paniek slaat toe. Er is een laatste kans, ontdekt hij: een nieuwe vorm van immuuntherapie waarbij zijn eigen afweercellen genetisch zo worden geherprogrammeerd dat ze kankercellen herkennen en opruimen.

