De droom om voor eeuwig jong te blijven, wordt binnenkort misschien werkelijkheid

24 juli 2018

14u05

Een rimpel hier, een grijs haar daar en een kalend hoofd. Typische kenmerken die je duidelijk maken dat je stilaan oud wordt en meestal niet in dank worden afgenomen. Maar de wetenschap maakt zulke symptomen mogelijk verleden tijd.

Hoera voor de kracht van de wetenschap want onderzoekers wisten het ouderdomsproces om te keren. Door het DNA simpelweg te muteren, werden de rimpels van muizen terug gladgestreken en ruilden ze hun grijze vacht in voor witte haren.

Ouderdomsproces manipuleren

Simpel was het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Death & Disease, natuurlijk niet echt. Voordat de wetenschappers het verjongingsproces van muizen opstartten, zorgden ze er eerst voor dat de proefdieren ouder werden. Op slechts vier weken tijd kregen ze een grijze vacht en rimpels. Door middel van de mitochondriën in het DNA te manipuleren, versnelde het verouderingsproces aanzienlijk.

Dat verouderingsproces gold enkel voor de uiterlijke kenmerken van de muizen. Behalve een grijze vacht en rimpels, traden er geen innerlijke ouderdomsverschijnselen op zoals de disfunctie van bepaalde organen. Het hart, de lever en longen zijn zulke organen die wel eens slechter gaan functioneren, te wijten aan het vertrouwde ouderdomsproces.

Omkeerbaar proces

De onderzoekers besloten dat mitochondriën met andere woorden een belangrijke rol spelen bij de gezondheid van het huidweefsel, de belangrijkste indicator van het uiterlijke verouderingsproces. En dat bewezen ze door het ouderdomsproces terug om te keren.

Eenmaal de genetische mutatie terug werd uitgeschakeld, kregen de muizen een gezondere vacht en verloren ze hun rimpels (en dat zonder dure zalfjes of Botox). De impact van die genmutatie kan wel eens een impact hebben op de mogelijke preventieve strategieën tegen ouderdomsverschijnselen. Zo kunnen de inzichten benut worden bij de ontwikkeling van medicijnen.

Mitochondriaal materiaal, wat is dat?

Het mitochondriaal DNA bestaat uit cellulaire structuren die de belangrijkste brandstof voor onze lichaamscellen produceren.

Wanneer ze aftakelen, verliezen de lichaamscellen aan kracht en treedt het ouderdomsproces in werking. Zo werden de collageenvezels – verantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van de huid – aangetast en ook de kwaliteit van de haarzakjes daalde. Verder kan de afbraak van het mitochondriaal DNA tot chronische ziektes leiden.