De Croo: “300.000 mondmaskers worden vanavond geleverd, de rest later deze week”

Viroloog Marc Van Ranst had iedereen die dozen mondmaskers gekocht had al opgeroepen om deze binnen te brengen in het ziekenhuis.

Een eerste levering van 300.000 mondmaskers komt vanavond aan in ons land. Dat preciseert het kabinet van Open Vld-vicepremier Alexander De Croo. De rest van de vijf miljoen bestelde mondmaskers zal naar verwachting in het tweede deel van de week beschikbaar zijn. Er dreigt een groot tekort, nu een bestelling van de FOD Volksgezondheid niet geleverd werd. Vermoedelijk was er fraude in het spel