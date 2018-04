De Block wil ook invriezen voortplantingsmateriaal van niet-kankerpatiënten vergoeden IB

03 april 2018

Bron: Belga 2 Medisch De voorbije negen maanden hebben 303 kankerpatiënten eicellen, spermacellen of ander voortplantingsmateriaal laten invriezen en bewaren, zodat ze ook na hun behandeling nog aan kinderen kunnen beginnen. Onder hen ook 30 patiënten die nog geen 16 jaar zijn. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bekijkt of ze de terugbetaling van 'oncofreezing', zoals de techniek heet, kan uitbreiden naar andere patiënten.

Bij oncofreezing wordt er bij de patiënt voortplantingsmateriaal afgenomen, ingevroren en bewaard om het op een later moment te kunnen gebruiken. Het kan gaan over eicellen, spermacellen, testikelweefsel of eierstokweefsel. Dat gebeurt bij patiënten die voor een zware behandeling staan die hun vruchtbaarheid kan aantasten, zoals chemotherapie.

Volledig terugbetaald

Omdat het proces duur is (1.300 tot 3.400 euro), wordt oncofreezing sinds midden april vorig jaar volledig terugbetaald voor kankerpatiënten die voor een zware behandeling staan en voor vrouwen die hun eierstokken preventief laten wegnemen, bijvoorbeeld bij een hoog risico op borst- en/of eierstokkanker.

De Block trekt voor de maatregel 4 miljoen euro uit per jaar. Omdat er nog budget over is, overweegt de minister de terugbetaling uit te breiden, in de eerste plaats naar vrouwen met een borderline eierstoktumor en naar patiënten die omwille van een zeldzame niet-oncologische bloedziekte een bloedstamceltransplantatie moeten ondergaan.

"Ongelofelijk zwaar"

"Een kankerdiagnose is ongelooflijk zwaar om dragen. Als je daarbij ook je kinderwens in rook ziet opgaan, word je dubbel getroffen. Door oncofreezing terug te betalen, willen we die extra zorg wegnemen. Patiënten moeten zich voor 100 procent kunnen focussen op hun genezing. Als ze daarna hun kinderwens opnieuw willen opnemen, kan dat nog perfect", stelt de minister van Volksgezondheid.

Tussen midden april en midden januari lieten 303 patiënten voortplantingsmateriaal invriezen: 209 mannen en 94 vrouwen.