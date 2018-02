De Block geeft huisartsen score op voorschrijfgedrag: "Altijd geweten dat Big Brother over onze schouder meekeek" IB

07 februari 2018

05u39

Duizenden huisartsen krijgen dit voorjaar een rapport toegestuurd van de ziekteverzekering over hun voorschrijfgedrag.

In het rapport staat onder andere of ze meer of minder antidepressiva dan hun collega's voorschrijven. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hoopt zo waar nodig dokters tot inkeer te brengen. In het rapport krijgen dokters score op 45 verschillende indicatoren in vijf domeinen.

Het gaat om antibiotica, klinische biologie, polymedicatie (te veel medicijnen die tegelijk worden voorgeschreven en mogelijk elkaars werking afremmen, IB) bij ouderen, medische beeldvorming en psychotrope geneesmiddelen zoals antidepressiva. "Specifiek die domeinen waarin nog te veel wordt voorgeschreven", aldus het kabinet-De Block.

Investeringen

Het artsensyndicaat BVAS juicht die maatregel toe. "Als artsen de richtlijnen niet volgen, gaat er geld verloren dat elders in de gezondheidszorg van groot belang kan zijn." Volgens Marc Moens, voorzitter van artsensyndicaat BVAS, houdt de overheid steeds nauwer toezicht. “We hebben altijd geweten dat Big Brother over onze schouder meekeek. Maar vroeger was dat niet meer dan een vaag besef. Dat verandert nu", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Domus Medica, de federatie voor huisartsenkringen, vindt dan weer dat meer kwaliteit gepaard moet gaan met investeringen. “Als de overheid echt bekommerd is om een betere kwaliteit, dan moet ze meer doen dan alleen data verspreiden in de hoop dat die tot besparingen leiden. Meer kwaliteit betekent in veel gevallen ook meer investeren, maar daar gaat het helaas minder vaak over.”

Financiële responsabilisering

Tegen de zomer moet er ook meer duidelijkheid komen over financiële responsabilisering van dokters die te vaak scans of bloed­onderzoeken voorschrijven. Wie daarin volhardt, ­riskeert in de toekomst een boete of terugvordering.