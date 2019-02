De Block: “Gebruik antibiotica enkel als het moet” ttr

14 februari 2019

14u41

Bron: belga 0 Medisch Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block herinnert er vandaag aan dat "we nog te lichtzinnig omspringen met antibiotica”. Daarom lanceert de federale overheidsdienst Volksgezondheid morgen opnieuw een campagne. "Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”, klinkt het.

Als er niets verandert, "dreigen infecties die nu perfect te genezen vallen, onbehandelbaar te worden", aldus de minister in een mededeling. "Met deze campagne richten we ons daarom tot zorgverleners én patiënten: antibiotica zijn geen snoepjes!". De campagne loopt gedurende een week op de radio, in de krant ‘Metro’ en ook op diverse websites gerelateerd aan gezondheid.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bacteriële resistentie tegen antibiotica een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30 procent meer mensen aan infecties, resistent tegen antibiotica, dan in 2005.



Het doel van de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) is het antibioticaverbruik terug te brengen naar zeshonderd voorschriften per duizend inwoners in 2020 en naar vierhonderd in 2025, zodat antibiotica ook in de toekomst werkzaam blijven.