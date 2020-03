De belangrijkste vragen over besmetting met en bescherming tegen het coronavirus beantwoord KV

12 maart 2020

18u11 1 Medisch Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen en in het hele land worden de maatregelen om het virus in te dijken steeds verder aangescherpt. Hoe loop je het virus op? Hoe bescherm je je? Wat zijn de symptomen en hoe gevaarlijk is COVID-19? Een overzicht van veelgestelde vragen over de verspreiding van en bescherming tegen het coronavirus.

Hoe raak je besmet met het coronavirus?

Er wordt aangenomen dat het virus overgedragen wordt via kleine druppeltjes die bij het hoesten of niezen vrijkomen uit neus, keel of longen. Die druppeltjes komen dan in de lucht terecht en dalen vervolgens neer. Het is voorlopig nog niet geweten hoelang het virus in de lucht kan blijven en zich zo verder verspreidt.

Het virus kan ook via oppervlakken zoals deurklinken worden doorgegeven. Waarschijnlijk overleeft het daar enkele uren, maar helemaal zeker is dat niet. Daar buigen onderzoekers zich nog over. Het virus heeft wel altijd een mens of dier nodig om lang in leven te kunnen blijven.

Wat is de incubatietijd van het virus?

“Dat hangt af van de symptomen”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “De incubatietijd, wanneer je nog geen symptomen hebt, duurt gemiddeld ongeveer 5,2 dagen. Dat kan wat korter zijn, of wat langer. Je kan dus bijna een week rondlopen met het virus zonder daar weet van te hebben. Je gaat dan niet hoesten of niezen, waardoor het virus in de keel blijft zitten.”

Wat zijn de symptomen?

Wie het coronavirus heeft opgelopen, voelt zich in bepaalde gevallen enkel wat verkouden en is nauwelijks ziek. Anderen vertonen dezelfde symptomen als bij het griepvirus, in meer of mindere mate: misselijkheid, keel-, hoofd- en spierpijn, hoesten, niezen, koorts. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen. Als de longen door de aandoening het lichaam niet meer van voldoende zuurstof voorzien, kunnen andere orgaanfuncties uitvallen of kunnen er complicaties optreden, vooral dan bij de meest kwetsbare patiënten. “In 80 procent van de gevallen blijft het beperkt tot maximaal een snotneus”, vertelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block onlangs in VTM NIEUWS.

Wie loopt het meeste risico?

“Het is een nieuw virus, waartegen niemand antilichamen heeft, dus iedereen zou het in theorie kunnen krijgen. Maar op termijn ga je zien dat er toch mensen zijn die antilichamen ontwikkelen en een heel aantal mensen zullen de ziekte krijgen zonder enige symptomen”, aldus Marc Van Ranst in VTM NIEUWS.

Het virus treft vooral ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De groep die bij een gewone wintergriep het hardst getroffen wordt, loopt ook nu weer het grootste risico”, zegt Van Ranst. “Het gaat meestal om ouderen die al onderliggende aandoeningen hebben.”

Wie antistoffen tegen het virus ontwikkelt, is voor een paar jaar beschermd, maar niet voor altijd, licht hij toe. “Dat weten we door eerdere coronavirussen.”

Hoe genees je van het virus?

De overgrote meerderheid van de patiënten geneest spontaan. Hun lichaam maakt antistoffen aan die het virus geleidelijk aan uit het lichaam drijven. Hoe snel je geneest, hangt af van de klachten. Wie weinig symptomen of milde klachten heeft, geneest sneller, meestal na een paar dagen. Patiënten die er erger aan toe zijn en in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben meer tijd nodig om te herstellen. Zij kunnen soms weken ziek zijn.

Hoe groot is de kans dat je aan het virus overlijdt?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat de kans dat een besmette persoon ernstig ziek wordt op ongeveer 20 procent, en 2 procent dat hij zou overlijden. De griep is minder dodelijk, met een sterftecijfer van 0,1 procent van de patiënten. In principe moet het afweersysteem van gezonde mensen het virus aankunnen.

Wat kan je ertegen doen?

Dezelfde voorzorgen in acht nemen om ook een griepinfectie te voorkomen: een goede hygiëne - zoals handen wassen, meer dan anders, en zeker na het werk of gebruik van het openbaar vervoer - en best geen contact met zieke mensen die besmet zijn of bij wie dat vermoeden bestaat. Handen wassen doe je met zeep en water, niezen doe je best in je elleboog, raadt de WHO aan. Hou een afstand van minstens één meter tussen jezelf en anderen en vermijd fysiek contact wanneer je elkaar begroet: dus geen hand schudden, kus geven of omhelzing. Een ander advies is zo min mogelijk ogen, neus en mond aan te raken. Daarnaast roept de WHO ook bedrijven op om maatregelen te nemen.

“Vermijd zeker ook contact met zieke mensen die besmet zijn of bij wie dat vermoeden bestaat”, klinkt het, “maar dat is natuurlijk een logische maatregel”. Het bezoeken van familieleden in het ziekenhuis vermijd je dus best en het contact tussen grootouders en hun jonge kleinkinderen wordt momenteel best zoveel mogelijk beperkt.

Wie wil blijven sporten, neemt ook best enkele voorzorgsmaatregelen.

Zal het virus vanzelf verdwijnen?

“De epidemische curve die corona volgt, is vergelijkbaar met die van het SARS-virus in 2003: één van pieken en dalen”, zegt viroloog Van Ranst. “Toen was er eind maart, na twee maanden van gezapige stijgingen, plots ook weer een uitschieter. In vergelijking met SARS is er nu wel een grotere groep mensen die mild ziek zijn, waardoor het virus nu breder verspreid is.” De kans is groot dat het coronavirus in de zomer minder of niet meer zal voorkomen, maar zeker is dat lang niet. “Ik vrees dat we tegen dan al ingehaald zijn door de feiten”, zegt hij nog. “Het zou dus kunnen dat er tegen dan al zoveel besmettingen zijn dat het niet meer uitmaakt of het warmer wordt of niet (normaal verspreidt corona zich sneller als het kouder is, red.) Of - omgekeerd - dat het aantal besmettingen al zo fel gedaald is, dat het ook niet meer uitmaakt.” Ook de WHO waarschuwt voor ‘valse hoop’ dat het virus tegen de zomer zou verdwijnen.

Komt er een vaccin?

Covid-19 is een virus en daar zijn geen geneesmiddelen voor. Een virus zoals HIV wordt behandeld met virusremmers of antivirale middelen. Specifiek voor het nieuwe coronavirus bestaat zo’n medicatie vandaag niet, al wordt er wel naarstig aan gewerkt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal het 18 maanden duren voor er een vaccin op de markt is. Dat lijkt lang, maar is het niet. Normaal gezien duurt het voorzien van een vaccin tien jaar. Dat komt omdat een vaccin niet alleen gemaakt moet worden, maar ook nog eens getest moet worden op dieren én mensen. Pas daarna kan aan de autoriteiten, zoals het European Medicines Agency, gevraagd worden het vaccin goed te keuren.