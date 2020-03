De belangrijkste info over corona maken we voor iedereen beschikbaar Redactie

16 maart 2020

10u09 64 Medisch HLN vindt het essentieel dat u elke dag de laatste updates krijgt over het coronavirus. Daarvoor zetten we nagenoeg al onze journalisten in. Van onze meer dan 100 regiocorrespondenten -zodat u ook weet wat er in het ziekenhuis in uw buurt zich afspeelt- tot onze algemene reporters.

Die verslaggeving zou ondenkbaar zijn zonder de steun van onze 200.000 abonnees. Al vanaf 6,95€ per maand kan u hun grote journalistieke inzet steunen en alle artikels op HLN lezen. Omdat dit uitzonderlijke tijden zijn, hebben we er voor gekozen om een groot deel van onze berichtgeving beschikbaar te maken voor iedereen. Niet alleen onze liveblog en veel dagelijkse updates, maar ook een heel dossier met essentiële informatie hebben we open gesteld voor iedereen. U kan het hier terugvinden.