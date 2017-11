Dankzij Uber worden we binnenkort misschien nooit meer misselijk in de auto avh

16u18

Bron: Mashable; Experiment Brain Research 0 Thinkstock Is autoziekte straks verleden tijd? Medisch Uber heeft een nieuw patent ingediend voor een technologie die een einde moet maken aan autoziekte. Vooral in zelfrijdende auto’s zou het systeem effectief zijn.

Ubers patent, het ‘Sensory Stimulation System’ moet wat we zien en voelen synchroniseren. Vaak worden we pas misselijk als onze hersenen iets anders registreren dan we zien. Een ritje op een rollercoaster veroorzaakt bijvoorbeeld snel misselijkheid, omdat je stil zit in een stoeltje maar je ogen wel alle kanten op schieten. Uber wil met een nieuw systeem je lichaam afstemmen op wat je ogen zien.

Beweegbare zetels

Een belangrijk onderdeel van de technologie zijn beweegbare zetels. Als de zetels meebewegen met de deining van de auto, wordt je lichaam afgestemd op wat je ogen waarnemen buiten. Een tweede belangrijke aspect is een nieuw luchtcirculatiesysteem dat zich enkel richt op bepaalde delen van je lichaam. Ten slotte wil Uber ook een lichtbalk in de auto installeren, die licht in verschillende kleuren en helderheden uitstraalt om richtingsveranderingen na te bootsen.

Helpt Uber ons dan echt af van misselijkheid in de auto? Dat zou kunnen. Volgens een studie die werd gepubliceerd in wetenschapstijdschrift Experiment Brain Research kan goede luchtcirculatie misselijkheid verminderen. Bewegende zetels daarentegen zouden minder impact hebben.

Zelfrijdende auto's

Vooral in zelfrijdende auto’s zou de nieuwe technologie van Uber tot zijn recht komen. Vandaag rijden zelfrijdende wagens nog wat schokkerig, omdat veiligheid voor die auto’s prioritair is. Of de technologie er echt komt, is nog de vraag, maar Uber zet wel hard in op nieuwe manieren om de rijervaring in zelfrijdende auto’s te verbeteren. En dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk.