Daarom moeten leerlingen in de lagere school geen mondmasker dragen HLA

28 augustus 2020

12u12

Bron: Sciensano 1 Medisch Voor iedereen ouder dan twaalf jaar geldt in ons land op verschillende openbare plaatsen een mondmaskerplicht. In het secundair onderwijs moeten leerlingen het bijna de hele dag lang dragen. Waarom geldt diezelfde maatregel niet voor de kinderen jonger dan 12 en in het basisonderwijs? “Jonge kinderen blijken minder besmettelijk”, klinkt het op de persconferentie van het Crisiscentrum. “Bovendien stijgt de kans op besmetting zelfs wanneer een mondmasker foutief wordt gedragen”.

In alle Spaanse scholen wordt het gebruik van het mondmasker verplicht voor kinderen vanaf 6 jaar, ongeacht de handhaving van de afstand, zo werd gisteren nog bekend. In België is dat niet het geval. En dat heeft ook een reden, zo klonk het vanochtend op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Verkeerd gebruik

Volgens de interfederale woordvoerders van Sciensano zijn er twee belangrijke redenen waarom mondmaskers bij jonge kinderen niet nuttig zijn. “Een masker moet goed gedragen worden”, legt infectiologe Frédérique Jacobs uit. “Voor veel volwassen blijkt het al moeilijk om een masker op een correcte manier te dragen, we zien bijvoorbeeld heel wat mensen waarbij het masker hun neus niet bedekt. Het zou nog moeilijker zijn om dit uit te leggen aan kleine kinderen.”

De infectiologe wijst er ook op dat het verkeerd dragen van een masker, of bijvoorbeeld het veelvuldig aanraken ervan, de risico’s doet toenemen. Bovendien geeft het mondmasker dan een vals gevoel van veiligheid, en zorgt het er voor dat er minder respect is voor de andere hygiënevoorschriften zoals het houden van voldoende afstand.

Minder besmettelijk

Een tweede reden waarom er in ons land geen mondmaskerplicht geldt voor jonge kinderen, zelfs niet op school, is omdat uit verschillende studies is gebleken dat het coronavirus bij jonge kinderen iets minder besmettelijk is dan bij oudere kinderen.

“Ze geven het virus minder makkelijk door aan elkaar of aan een volwassene”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. “Naarmate de kinderen ouder worden, worden zij ook besmettelijker en gedraagt het virus zich meer en meer zoals bij een volwassene.” Daarom is het in het voor scholieren in het middelbaar wel verplicht om een masker te dragen. “Hen kunnen we ook makkelijker uitleggen hoe ze een masker correct moeten dragen", vervolgt hij.

