Covid-patiënten kunnen twee maanden na herstel toch weer positief testen: "Moeten we wel met een korrel zout nemen"

15 april 2020

12u29 2 Medisch Wat met de immuniteit? Viroloog Steven Van Gucht bevestigde op de persconferentie dat er grote verschillen bestaan tussen personen in de opbouw van immuniteit tegen het nieuwe coronavirus. Hij zei ook dat ex-patiënten twee maanden na hun herstel nog altijd positief kunnen testen. “Maar erg ziek worden zij er niet meer van”, klonk het.

“Uit studies blijkt dat er een zeer grote variatie is tussen individuen in de mate waarin zij antistoffen ontwikkelen”, legde de viroloog uit. “De meeste patiënten ontwikkelen vrij hoge antistoffengehaltes in het bloed. Bij andere mensen lijkt dat heel wat lager te zijn.” Onderzoek wijst uit dat er een verband is tussen mildere of geen symptomen en een lagere ontwikkeling van antistoffen en tussen ernstigere symptomen en een hoger antistoffengehalte.

“Die variatie is niet ongewoon voor een infectieziekte”, aldus Van Gucht. “Dat betekent ook niet noodzakelijk dat de personen in kwestie een sterkere of een zwakkere immuniteit of afweer ontwikkelen. Antistoffen zijn maar een klein onderdeeltje van de afweer van het lichaam. Er zijn ook heel wat andere componenten die zeer effectief zijn maar die zijn veel moeilijker om te meten en worden op dit moment niet opgevolgd.”

Van Gucht is van mening dat wie Covid-19 heeft gehad, een “zeer kleine kans” heeft om opnieuw ernstig ziek te worden door dit virus. “Het is mogelijk dat een patiënt een maand of twee maanden na de infectie nog altijd het virus of virusdeeltjes in de neus gaat uitscheiden en positief test. Het gaat dan niet om levend virus, maar om onderdelen van het virus die we oppikken met zeer gevoelige testen. Klinisch of naar besmetting toe is dat van heel weinig belang.”

Patiënten die de infectie hebben doorgemaakt, kunnen dus nadien inderdaad opnieuw positief testen, “maar we moeten dat met een korrel zout nemen”, aldus nog Van Gucht. “Voor coronavirussen wordt meestal wel een vrij goede immuniteit opgebouwd. Mensen kunnen soms opnieuw besmet worden, maar gaan er dan niet meer ernstig ziek van worden. De immuniteit is dus niet 100 procent. Een tweede infectie is theoretisch mogelijk, maar zonder ernstige gevolgen.”

