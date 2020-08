Covid-19-symptomen steken vaak in dezelfde volgorde de kop op Joeri Vlemings

Bron: abc.net.au 4 Medisch Er lijkt een vaste volgorde van de eerste Covid-19-symptomen te bestaan. Dat blijkt uit onderzoek door de universiteit van Zuid-Californië (USC) bij 55.924 Chinese coronapatiënten. De volgorde wijkt slechts lichtjes af van andere aandoeningen van de luchtwegen, maar kan toch Covid-19 helpen blootleggen als diagnose.



Volgens de onderzoekers verschijnen de eerste symptomen van de longziekte in deze volgorde:

1. Koorts

2. Hoesten

3. Misselijkheid en/of braken

4. Diarree

Het verschil met de erg gelijkende griepsymptomen zit volgens de wetenschappers van de USC hierin: bij griep begin je doorgaans eerst te hoesten en volgt pas daarna de koorts. Dat kan dus een belangrijke aanwijzing zijn om griep al in het beginstadium van Covid-19 te onderscheiden, te meer omdat het nieuwe coronavirus twee tot drie keer besmettelijker is dan het griepvirus. En in het najaar komt het griepseizoen eraan. “Deze volgorde is vooral van belang om te weten wanneer we overlappende cycli van ziekten zoals de griep hebben die samenvallen met Covid-19-infecties”, bevestigt onderzoeker Peter Kuhn, hoogleraar geneeskunde en biomedische technologie aan de USC.

SARS en MERS

Nog volgens dezelfde studie zou er een subtiel verschil zijn tussen het verschijnen van symptomen van Covid-19, van MERS (Middle East respiratory syndrome) en van SARS (severe acute respiratory syndrome). Het bovenste deel van het maagdarmkanaal lijkt te worden aangetast vóór het onderste deel bij Covid-19-patiënten. Dat is net het het tegenovergestelde als bij mensen met MERS of SARS, twee andere respiratoire infecties. Daarom hebben Covid-19-patiënten vaak eerst last van misselijkheid en/of braken en pas daarna van diarree.

De volgorde van symptomen leiden de onderzoekers van USC af uit gegevens van 55.924 coronapatiënten uit China die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tussen 16 en 24 februari verzamelde. De wetenschappers onderzochten verder nog 1.099 andere Covid-19-patiënten uit China, die gerangschikt waren volgens de ernst van hun symptomen. Daaruit bleek dat er geen verschil was in de volgorde van het opduiken van symptomen tussen de mildere en zwaardere gevallen.

De onderzoekers focusten op vier objectieve en makkelijk door de Covid-19-patiënt te bevestigen symptomen, maar ook mogelijke andere - subjectievere - symptomen werden in rekening gebracht. Zo stelden ze deze rangschikking op:

1. Koorts

2. Hoesten

3. Ex aequo: keel-, hoofd- en spierpijn

4. Misselijkheid/braken

5. Diarree

Bij mensen die besmet zijn met het griepvirus zou die volgorde er zo uitzien:

1. Hoesten of spierpijn

2. Hoofdpijn

3. Keelpijn

4. Koorts

5. Ex aequo: misselijkheid/braken en diarree

Sacha Stelzer-Braid, virologe aan de Australische universiteit van New South Wales, legt uit waarom Covid-19-patiënten eerst koorts maken en daarna andere symptomen kunnen vertonen. “Dat is de immuunrespons van je lichaam op het virus”, zegt ze. “Waarschijnlijk infecteert het virus eerst de neusholte en daarna de longen, vandaar het hoesten. Vervolgens kan het virus zich in andere cellen in het lichamen nestelen, zoals in het maagdarmstelsel. Vandaar de maagklachten, zoals diarree.”

Stelzer-Braid benadrukt wel dat de studie gebaseerd is op gehospitaliseerde patiënten, die dus sowieso als ernstiger ziek zijn. De virologe zegt dat we niet moeten denken dat we allemaal al deze symptomen zullen krijgen. Hoe ziek mensen worden van Covid-19 verschilt enorm van patiënt tot patiënt. Een geschatte veertig procent van hen vertoont zelfs helemaal geen symptomen en over die groep zegt deze studie niets.

Dat neemt niet weg dat dit onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Frontiers in Public Health, aantoont dat het checken van de lichaamstemperatuur zoals op openbare plaatsen zoals luchthavens niet zinloos is, aangezien koorts wel degelijk vaak het eerste symptoom blijkt.