Coronavirus verspreidt zich sneller dan ebola, maar is veel minder dodelijk Redactie

12 maart 2020

19u59 42 Medisch De wereldwijde verspreiding van het coronavirus is “veel erger” dan ebola, zegt professor Peter Piot, die destijds het ebolavirus ontdekte in Zaïre toen hij aan de slag was bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Vandaag staat Piot aan het hoofd van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. De opmerking van Piot heeft echter enkel betrekking op de verspreiding van het virus, niet op de dodelijkheid ervan.

Volgens professor Piot kan de pandemie mogelijk uitdraaien op een “erg slechte situatie”. “Dit is veel erger dan ebola”, vertelde hij aan Sky News. “Ebola vereist erg dicht contact voor een besmetting. Mensen zijn er erg bang van, maar in werkelijkheid is het meestal erg beperkt, mits enkele uitzonderingen.”

Het feit dat Covid-19 een virus is dat via de luchtwegen wordt verspreid, is echter erg verontrustend. “Het is erg besmettelijk omdat er zoveel virus in je keel zit. Dus dit is iets dat je letterlijk kan krijgen door met iemand te spreken, wat niet het geval is bij andere virussen.”



Er dient hier wel vermeld te worden dat de opmerking van professor Piot enkel betrekking heeft op de verspreiding van het virus en niet op mortaliteit. Ebola is immers veel dodelijker dan het coronavirus Covid-19. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven bij een uitbraak van het ebolavirus gemiddeld 50 procent besmette patiënten. Voor het coronavirus wordt de kans op overlijden op 2 procent geschat.