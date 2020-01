Coronavirus bereikt Europa: drie mensen besmet in Frankrijk. Dodentol in China stijgt naar 41 Herman Goossens (UZA): “Het was een kwestie van tijd voor virus ook naar Europa zou komen” HAA HLA KV,RL

25 januari 2020

01u51

Bron: AFP, Belga, ANP, AFP 2766 UPDATE Het coronavirus, dat eind vorig jaar uitbrak in China en al meer dan 20 doden heeft geëist, is nu ook officieel opgedoken in Europa. Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid is het virus vastgesteld bij drie personen in Bordeaux en Parijs. Beiden reisden recent naar China, meldt Le Figaro. De dodentol in China is zaterdag gestegen tot 41 nadat 15 mensen stierven in de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie. Dat laten de lokale autoriteiten weten.

De Franse minister van Volksgezondheid Agnes Buzyn zei eerder op de avond op een persconferentie dat het gaat om de eerste twee bevestigde gevallen in Europa. Ze sluit niet uit dat er meer besmettingen zullen opduiken in Frankrijk, meldt Reuters. “We zullen er alles aan doen om deze epidemie te bedwingen”, klonk het. Later op de avond kwam het bericht binnen van een derde besmetting. Twee patiënten bevinden zich in Parijs, een derde in Bordeaux.

De patiënt in Bordeaux is 48 jaar en van Chinese origine. Volgens het ministerie van Volksgezondheid woont de persoon in het Franse departement Gironde en reisde hij onlangs voor het werk naar de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak. De man werd gisteren in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst. Sinds zijn terugkeer heeft hij met een tiental mensen contact gehad. De man is in tegenstelling tot eerdere berichten niet in Nederland geweest. Een medische hulpdienst in Bordeaux en Franse media hadden ten onrechte gemeld dat de patiënt via Nederland was gereisd. Volgens gezondheidsinstituut RIVM is nu gebleken dat de Fransman een rechtstreekse vlucht van China naar Parijs heeft genomen en daar is overgestapt op een vlucht naar Bordeaux.

Over de eerste patiënt in Parijs is nog maar weinig geweten. de man is volgens Franse media opgenomen in het Bichat - Claude-Bernard ziekenhuis en ligt ook in quarantaine. “Zeker is dat deze persoon in China heeft gereisd, maar we weten nog niet of hij in Wuhan heeft verbleven”, aldus het Franse ministerie van Volksgezondheid.

De bevestiging van een derde besmettingsgeval volgde later op de avond. Het gaat om een familielid van de andere patiënt uit Parijs, aldus een persbericht van het ministerie van Volksgezondheid.

Drastische maatregelen

Sinds eind december zijn honderden mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de Chinese provincie Hubei, voornamelijk in en rond de stad Wuhan. Zesentwintig patiënten zijn gestorven. China heeft drastische maatregelen genomen. In Wuhan, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd vastgesteld, wordt het leger ingezet.

Het land is ook begonnen met de bouw van een noodziekenhuis met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter. Verder zijn verschillende festiviteiten voor het Chinees nieuwjaar afgelast en moeten toeristische attracties de deuren sluiten.

Ook in Japan, de Verenigde Staten, Thailand en Vietnam zijn al besmettingen met het virus ontdekt. Het gaat in al die gevallen om reizigers die afkomstig waren uit Wuhan. Nu heeft het virus dus ook Europa bereikt.

“Kwestie van tijd”

“Het was een kwestie van tijd voor virus ook naar Europa zou komen”, zegt viroloog Herman Goossens van het UZA in een reactie aan HLN. Goossens is coördinator van PREPARE. Dat is een Europees platform dat onderzoek naar virussen en infectieziektes opvolgt en bij een uitbraak een snel antwoord voorbereidt.

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken heeft weet van zeker elf Belgen die zich in de door het coronavirus getroffen regio in China bevinden, zo raakte eerder vandaag bekend. Twee landgenoten bevinden zich in de stad Wuhan.

“We volgen de situatie nauw op en hebben onze landgenoten opgeroepen tot waakzaamheid en het vermijden van dierenmarkten, levende en dode dieren, rauw vlees en contact met zieke mensen”, liet de federale overheidsdienst eerder vandaag weten. Buitenlandse Zaken roept ook op tot een goede handhygiëne en om bij ziektesymptomen zoals koorts en moeilijke ademhaling onmiddellijk een arts te raadplegen.

Aangepast reisadvies

De FOD paste ook het reisadvies voor China aan. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidde de update. “De situatie verandert snel, dus we raden iedereen die naar China afreist de instructies van de lokale autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie nauw op te volgen”, klonk het nog.

Het is nog niet duidelijk of de vastgestelde besmettingen in Frankrijk hier verandering in brengen.