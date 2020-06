Coronavirus beïnvloedt strijd tegen aids, tuberculose en malaria jv

24 juni 2020

15u47

Bron: belga 0 Medisch In de volgende twaalf maanden zou 25,2 miljard euro vrijgemaakt moeten worden voor de strijd tegen aids, tuberculose en malaria. Dat heeft het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria bekendgemaakt in een rapport over de impact die het coronavirus heeft op de ziektes. Het geld moet ervoor zorgen dat de vooruitgang die de laatste twee decennia is geboekt, behouden wordt.

Door de coronapandemie is het aantal jaarlijkse sterfgevallen gelinkt aan de drie ziektes gestegen. Het aantal zou zelfs kunnen verdubbelen door de overbelasting van de gezondheidszorg, het onderbreken van behandelingen en het gebrek aan middelen, klinkt het in het rapport van het Wereldfonds.

"De gevolgen van het coronavirus voor de strijd tegen hiv, tuberculose en malaria, alsook voor andere besmettelijke ziekten, kan wel eens een catastrofe betekenen. Om die impact te verzachten, moeten we zo snel mogelijk maatregelen nemen en over meer middelen beschikken", aldus Peter Sands, de directeur van het Wereldfonds.



Het Wereldfonds schat dat er het komende jaar zo'n 25,2 miljard euro nodig is voor de strijd tegen de drie ziektes. De organisatie heeft los daarvan al 890 miljoen euro vrijgemaakt om de landen te steunen die door het coronavirus hun programma's inzake hiv, tuberculose en malaria hebben moeten aanpassen en meer geld in hun gezondheidszorg hebben moeten steken. Die fondsen zijn beschikbaar vanaf juli.

Elk jaar sterven er ongeveer 2,4 miljoen mensen aan de drie ziektes.