Coronaspecial VTM NIEUWS: de belangrijkste vragen beantwoord kv

12 maart 2020

00u01

Bron: VTM NIEUWS 8 Medisch In een special van VTM NIEUWS legde nieuwsanker Stef Wauters vandaag uw meest prangende vragen omtrent het coronavirus voor aan viroloog Marc Van Ranst, ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Hoeveel Belgen liggen in het ziekenhuis met corona?

Momenteel liggen er in ons land zo’n 20 à 25 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, zegt Van Ranst. “Een handvol van hen zijn kritiek.” Het klopt dat het voornamelijk oudere mensen zijn die zwaar door het virus worden getroffen, maar toch zijn er ook jonge mensen die als gevolg van het virus een gevaarlijke longontsteking oplopen, waarschuwt hij.

Is de grens van 1000 mensen voor massabijeenkomsten wel streng genoeg?

“Als je kijkt hoe die richtlijn van maximaal 1000 mensen per bijeenkomst wordt opgevolgd, dan is dat soms wel wat teleurstellend”, zegt Van Ranst, verwijzend naar de creatieve manier waarop sommige organisatoren omspringen met de quota. “Dat is altijd het risico wanneer je er een getal op plakt. Dat virus kan niet tellen...”

Maar om zoals in Italië nu ook al trouwfeesten, begrafenissen, familiefeesten te gaan verbieden, is het nog te vroeg, zegt Pieter De Crem. “We hebben gepaste maatregelen genomen op basis van de beschikbare gegevens.” Hij roept de Belgen op om hun gezond verstand te gebruiken.

Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel, raakt 60 à 70 procent van de Duitse bevolking mogelijk besmet met het virus. Geldt dat ook voor België?

Het is moeilijk om er een exact cijfer op te plakken, maar het is in theorie mogelijk dat iedereen besmet kan worden. Maar niet iedereen zal daar iets van merken. Van Ranst: “Het is een nieuw virus, waartegen niemand antilichamen heeft, dus iedereen zou dat in theorie kunnen krijgen. Maar op termijn ga je zien dat er toch mensen zijn die antilichamen ontwikkelen en andere mensen gaan de ziekte krijgen zonder enige symptomen.”

Wie antistoffen tegen het virus ontwikkelt, is voor een paar jaar beschermd, maar niet voor altijd, licht hij toe. “Dat weten we van coronavirussen”.

Waarom werd er geen federaal rampenplan afgekondigd?

Die kritiek was vandaag ook te horen bij Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever: het ontbreken van een federaal rampenplan leidde ertoe dat steden de richtlijnen van de overheid allemaal op hun eigen manier interpreteerden, waardoor een coherente aanpak ontbrak.

De kritiek is volgens De Crem niet terecht: de regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen en maatregelen uitgevaardigd, zegt hij. De verantwoordelijkheid ligt ook bij de hele bevolking, inclusief organisatoren van evenementen.

Moeten scholen dicht?

Dat is volgens Van Ranst momenteel nog niet aan de orde. De scholen sluiten kan een goede maatregel zijn, maar enkel voor een korte periode. Zeker kleine kinderen blijven voorlopig best naar school gaan. “Wanneer je moet kiezen tussen kinderen in de kleuterscholen laten of zieke kinderen naar de grootouders sturen, dan vermijd je liever dat laatste”, beklemtoont de viroloog.

Aan de KULeuven wordt vanaf nu zoveel mogelijk overgeschakeld naar online-onderwijs, vertelt rector Luc Sels. Er gaan zo weinig mogelijk colleges door in de aula’s. Erasmusstudenten die in Italië zaten werden al allemaal teruggehaald, de studenten in Madrid zijn nu de volgende focus. Bovendien werden ook alle cantussen en TD’s (studentenfuiven, red.) voorlopig geannuleerd. “Ik ben onwaarschijnlijk trots op al onze studenten”, aldus Sels. “Die beslissingen worden gesteund, gedragen en uitgevoerd voor onze studenten.”

Moet iedereen die verzwakt of chronisch ziek is binnenblijven? En mag je familie bezoeken in het ziekenhuis?

“Als het echt niet nodig is, neem geen overbodige risico’s”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Mensen met een verzwakt immuunsysteem die het huis niet moeten verlaten, blijven beter binnen.

Ook het bezoeken van familieleden in het ziekenhuis vermijd je best zoveel mogelijk, aldus Van Ranst. Aalsterse ziekenhuizen verbieden vanaf nu bezoekers, maar dat is op dit ogenblik nog een beslissing van de individuele instellingen. “Elk ziekenhuis moet dat voor zichzelf beoordelen”, aldus Beke. “Een algemeen verbod wordt momenteel wel overwogen.”

Mogen grootouders hun kleinkinderen nog zien?

Dat hangt volgens Van Ranst af van de leeftijd die ze hebben, “maar eigenlijk zou je moeten zeggen: dit is niet het goede moment.”

Moeten we het openbaar vervoer vermijden?

Tijdens de spitsuren is dat zeker aangeraden. “Daarom proberen we werkgevers te overtuigen om te werken met glijdende uren”, aldus Van Ranst. Vooral de tram dient vermeden te worden tijdens de spits: mensen zitten er kort op elkaar, hoesten,... “De tram, dat is eigenlijk horror.”

Overleeft het virus op geld?

Ja, voor een korte periode. Daarom is het aangeraden om je handen te wassen en elektronisch te betalen.

Kunnen we tijdens de paasvakantie op vakantie naar Spanje?

Van Ranst: “Het is onwaarschijnlijk dat het over vier weken veel beter is, maar mogelijk zitten we dan weer in de dalende trend van de epidemie, dus dan kunnen er weer meer zaken.”