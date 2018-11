Computerspel bereidt kinderen voor op ziekenhuisopname TTR

14 november 2018

16u32

Bron: Belga 0 Medisch Hogeschool PXL, het Jessa Ziekenhuis en gezondheidsfonds CM hebben een computerspel voor tablets ontwikkeld dat kinderen en ouders op een ziekenhuisopname moet voorbereiden. De 'HospiAvontuur'-game moet ook helpen om angst voor een operatie te verminderen. Het spel is gratis beschikbaar en is gericht op kinderen van 4 tot 7 jaar.

Voor kinderen is een ziekenhuisopname vaak een stresserende gebeurtenis. Zo weten ze niet altijd wat hen te wachten staat en hebben ze heel wat vragen. Met het spel willen de partners kinderen van 4 tot 7 jaar op een speelse manier waarheidsgetrouw informeren.

De kinderen kunnen het spel thuis met een ouder of andere volwassene spelen, waardoor kind en ouder spelenderwijs het volledige traject van een opname onder algemene narcose doorlopen. Zo bestaat de game uit verschillende levels: van het klaarmaken van de koffer voor de opname tot het verlaten van het ziekenhuis. “Als kinderen door een herkenbare en leuke game te spelen minder angst en stress ervaren bij een ziekenhuisopname, dan bevordert dat het mentaal welzijn van kind én ouders, iets wat we als gezondheidsfonds uiteraard belangrijk vinden", legt CM-directeur Lizy Cosemans uit.

Alternatief

Ook ging in 2017 een effectiviteitsstudie van start waarmee onderzoekers van PXL en Jessa controleren of een computerspel een alternatief kan zijn voor medicatie - zoals Midazolam - die kinderen innemen om hun angst voor een ziekenhuisopname te verminderen.

Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat kinderen niet meer preoperatieve angst hebben en dat ze niet meer negatief gedrag vertonen na de operatie. ""Het is belangrijk dat kinderen niet met angst in slaap vallen, want dan worden ze ook wakker met angst", zegt neus-, keel- en oorarts Katrien Ketelslagers. "Angst kan ook lang nazinderen, zelfs tot op volwassen leeftijd. En hoe groter de preoperatieve angst, hoe meer pijn ervaren wordt", vult anesthesist Björn Stessel aan.