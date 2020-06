Complottheorie ontkracht: daarom is het dragen van een mondmasker niet gevaarlijk YV

25 juni 2020

11u23

Bron: BBC 10 Medisch Een complottheorie die op het internet de ronde doet dat het dragen van een mondmasker gevaarlijk is, klopt niet. Volgens de theorie riskeer je een koolstofdioxidevergiftiging door het masker omdat je je uitgeademde koolstofdioxide of CO2 opnieuw zou inademen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dragen van mondmaskers de kans op verspreiding van Covid-19 aanzienlijk kleiner maakt.

De kans dat je hypercapnie, een teveel aan koolstofdioxide in je bloed, oploopt door het dragen van een beschermend mondmasker is erg klein. “Dit kan niet gebeuren tenzij je een volledig zuurstofafschermend masker draagt en pas dan je eigen uitgeademde lucht opnieuw inademt”, meent professor Keith Neal, hoogleraar epidemiologie van infectieziekten aan de Britse Universiteit van Nottingham, aan BBC.

Koolstofdioxide gaat door je masker

Maar dat zou alvast niet het geval zijn met de chirurgische en stoffen mondmaskers die we nu vooral best dragen tegen de verspreiding van het coronavirus. Koolstofdioxidemoleculen zijn te klein om vastgehouden worden door het materiaal waar mondmaskers uit gemaakt zijn. De moleculen zijn bovendien kleiner dan de druppels die het coronavirus bevatten waar we ons tegen beschermen. De koolstofdioxide die je uitademt, gaat dus gewoon door en rond je masker.

“Er zijn wel gevallen gemeld van gezondheidspersoneel dat hoofdpijn kreeg door het dragen van beschermingsmateriaal. Maar het blijft onwaarschijnlijk dat ze de meer schadelijke en extreme effecten van koolstofdioxidevergiftiging zouden oplopen ”, gaat de professor verder.

Ook geen zuurstoftekort

Het idee dat je minder zuurstof binnenkrijgt door het dragen van een mondkapje, is ook niet correct. Als je de aangeraden maskers correct gebruikt, zouden ze je ademhaling niet verstoren. “Dunne papieren of stoffen maskers zullen niet leiden tot een tekort aan zuurstof. Chirurgen dragen ze urenlang in de operatiezaal en ondervinden ook geen problemen.”

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt dat: “Het langdurig juist dragen van mondmaskers, zorgt niet voor CO2-vergiftiging of een zuurstoftekort. Als je een masker draagt, zorg dan dat het goed past en dat je er normaal door kan ademen. Hergebruik geen wegwerpmondmaskers en vervang het onmiddellijk als het vochtig is.”

Sinds het Verenigd Koninkrijk het dragen van een mondmasker heeft verplicht op het openbaar vervoer, delen mensen er massaal afbeeldingen met misleidende informatie over mondmaskers. Ook bij ons dook de misinformatie op. In mei ging een video in de Verenigde Staten viraal waarin beweerd werd dat het dragen van een masker het coronavirus “zou activeren”. Facebook verwijderde de video nadien.

