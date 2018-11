CM stopt met terugbetaling homeopathische geneesmiddelen KVE

15 november 2018

06u46

Bron: Belga, Nieuwsblad 17 Medisch De christelijke mutualiteit (CM) herziet haar diensten- en voordelenpakket in Vlaanderen: er komen nieuwe voordelen voor de CM-leden, andere worden geschrapt. Het ziekenfonds heeft beslist om na vijftien jaar te stoppen met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen via haar aanvullende verzekering.

Ziekenfonds CM is bezig met een grote hervorming. In het pakket van diensten en voordelen zijn bij de herziening duidelijke keuzes gemaakt. Dat betekent ook dat CM een aantal zaken niet meer zal aanbieden. Zo zal er vanaf 1 januari geen tegemoetkoming meer voorzien worden voor homeopathische geneesmiddelen. Nog tot eind december betaalt het ziekenfonds homeopathische geneesmiddelen terug met een maximum van 50 euro per jaar. Vanaf januari stopt dat onherroepelijk.

Het is geen geheim dat Minister van Volksgezondheid Maggie De Block weinig sympathie heeft voor homeopathie en zelf geen voorstander is van de financiering van deze vorm van alternatieve geneeskunde. De minister houdt vast aan aan evidence based methodes.

De socialistische ziekenfonds, de Liberale Mutualiteiten en Partena behouden wel nog hun tussenkomst betreffende homeopathische geneesmiddelen, zo weet Het Nieuwsblad.

Daghospitalisatie en terugbetaalbare vaccins

CM-leden krijgen in ruil anderen voordelen. Leden die geen beroep kunnen doen op een hospitalisatieverzekering krijgen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de verblijfskosten bij opname en daghospitalisatie in een algemeen ziekenhuis. Met dit voordeel wil CM een stukje vangnet bieden aan een kwetsbare doelgroep die geen bescherming heeft tegen onverwachte ziekenhuiskosten. Een andere nieuwigheid is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins.

Wie met de ziekenwagen naar het ziekenhuis moet voor opname of consultatie kan voortaan aan vaste, voordelige tarieven een beroep doen op kwaliteitsvol vervoer. Ook wie vaak naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse of oncologie betaalt daar als CM-lid een laag bedrag voor.

“Grootste gezondheidseffect”

“Wij kiezen voor het grootste gezondheidseffect”, zegt Steven Hermans, directeur Diensten en Verrichtingen van CM. “Daarom blijven wij bijvoorbeeld inzetten op psychotherapie, zorgen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, voorzien we terugbetalingen in oogzorg en logopedie, kunnen onze leden slaaptherapie volgen, zorgen we dat hulpmiddelen uitlenen betaalbaar is en bieden we een oppas bij zieke kinderen aan. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug.”

Het lidgeld is vanaf volgend jaar ook overal gelijk en bedraagt iets meer dan 7 euro per maand.

