Chirurg vrijgesproken voor gebruik van ongekeurde implantaten IB

16 oktober 2019

05u59

Bron: Belga 0 Medisch Een chirurg die ongekeurde implantaten gebruikte in het UZ Leuven is vrijgesproken. Omdat hij werkte met "op maat gemaakte" implantaten was er geen CE-keurlabel nodig, schrijft De Tijd vandaag.

In december vorig jaar raakte bekend dat het parket van West-Vlaanderen een orthopedische chirurg vervolgde voor implantatenzwendel. De feiten speelden zich af in het Universitair Ziekenhuis Leuven tussen augustus 2008 en oktober 2011. De chirurg werd ervan beticht patiënten te hebben geopereerd met ongekeurde implantaten.

In oktober 2011 stopte de samenwerking tussen het UZ Leuven en de chirurg. Het ziekenhuis diende nooit een strafklacht in tegen de man. Pas in 2016 stapte het geneesmiddelenagentschap FAGG naar het gerecht. Er werd een opsporingsonderzoek opgestart door het parket van West-Vlaanderen omdat het bedrijf dat de implantaten leverde aan de chirurg gevestigd was in Brugge. Dat bedrijf werd samen met de chirurg vervolgd in de zaak.

“Op maat gemaakte implantaten”

Maar de correctionele rechtbank van West-Vlaanderen (afdeling Ieper) heeft de chirurg nu over de hele lijn vrijgesproken. De rechtbank volgt de uitleg van de chirurg dat de implantaten die hij gebruikte geen CE-keurlabel nodig hadden, omdat het ging om implantaten die "op maat gemaakt" waren voor de patiënten. Die ontsnappen aan de verplichtingen die in ons land gelden voor medische hulpmiddelen.

"Onze experts moeten het vonnis, dat nog maar van maandag dateert, nog analyseren", reageert het FAGG. De woordvoerder van het parket van West-Vlaanderen, Johan Lescrauwaet, laat weten dat nog niet is beslist of het Openbaar Ministerie al dan niet in beroep gaat tegen het vonnis.