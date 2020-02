Chinese ziekenhuizen zetten AI in om coronavirus op te sporen ADN

27 februari 2020

16u47

Bron: Wired 2 Medisch Speciale software die CT-scans van longen kan lezen en ook bijleert, wordt momenteel in China ingezet om het nieuwe coronavirus op te sporen. De artificiële intelligentie (AI) in de software helpt uitgeputte dokters in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus en bij het redden van mensenlevens.

Het Zhongnan-ziekenhuis in Wuhan, de miljoenenstad waar in januari het nieuwe coronavirus uitbrak, is tegen wil en dank een belangrijke testzone geworden om uit te vissen hoe snel een modern ziekenhuis zich kan aanpassen aan een epidemie van een nieuwe besmettelijke ziekte. Eén van de experimenten waar het hospitaal volop mee werkt, vindt in de afdeling radiologie plaats. Daar zet het personeel nu artificiële intelligentie in om visueel sporen van longontsteking geassocieerd met het virus te detecteren op beelden van CT-scans van longen.

Overweldigd

Professor Haibo Xu, directeur radiologie, legt aan Wired uit dat zijn dienst al snel totaal overweldigd werd door de razendsnelle verspreiding van het virus in Wuhan. “Deze software helpt onze overwerkte medewerkers, doordat het erin slaagt typische (gedeeltelijke) tekenen van een longontsteking veroorzaakt door Covid-19 te identificeren. Het houdt bij wie het meeste kans heeft om besmet te zijn met het nieuwe virus, zodat die personen met prioriteit aan verdere tests worden onderworpen. Klinische onderzoeken en labotests moeten dan besmetting bevestigen.”

Volgens de professor worden dankzij de software sneller besmettingsgevallen gevonden en kunnen mensen ook sneller geïsoleerd en behandeld worden.

Detectie van kanker

De Chinese overheid probeert artificial intelligence steeds vaker een belangrijke rol te laten spelen in de geneeskunde. Er werd op nationaal vlak ook al enorm geïnvesteerd in AI. Gooi daar de relatief lakse regels qua privacy in het land bij en bedrijven zoals maker Infervision kunnen gemakkelijk de nodige medische data verzamelen om machine learning-algoritmen te trainen in taken zoals het lezen van scans.

Voor de software van Infervision werd omgeschoold om te kunnen functioneren als Covid-19-detector, kon het waarschuwen voor mogelijke longproblemen bij scans, op basis van honderdduizenden longfoto’s verzameld uit Chinese ziekenhuizen. De bewuste software werd al geëvalueerd door medische centra in Europa en ook in de VS, maar dan voornamelijk voor de detectie van kankerachtige knobbeltjes in de longen.

Getraind

Snel na de uitbraak van de nieuwe ziekte begon het bedrijf te zoeken naar hoe hun software inzetbaar zou kunnen zijn. Daarbij kwamen ze uit bij een voorheen weinig gebruikte feature, die zoekt naar bewijzen van longontsteking, en die hun klanten plots heel actief bleken te gebruiken. “We realiseerden ons dat het met de uitbraak te maken had”, zegt Infervision-CEO Kuan Chen. Vervolgens paste het bedrijf de detectiealgoritmen aan om specifiek naar corona te speuren. De nu gebruikte versie werd getraind met meer dan 2.000 beelden van coronapatiënten.

Infervision meldt dat haar speciale Covid-19-detector nu al in 34 ziekenhuizen in China wordt ingezet. Prioriteit nu er nog geen vaccin is: dokters en patiënten helpen in de strijd tegen de ziekte. “Er zullen altijd bepaalde risico’s verbonden zijn aan bepaalde acties bij een gevaarlijke uitbraak als deze. Maar het risico van geen actie is veel groter”, klinkt het bij Chen.

