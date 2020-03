Chinese wetenschappers: “Er zijn twee soorten van nieuw coronavirus Covid-19” HR

04 maart 2020

14u52

Bron: Reuters 62 Medisch Chinese wetenschappers zeggen dat ze ontdekt hebben dat er twee verschillende types zijn van het nieuwe coronavirus Covid-19 dat wereldwijd voor slachtoffers zorgt. Er zou een agressiever type rondgaan en een minder agressieve variant van de infectie.

De wetenschappers van het ‘Institut Pasteur of Shanghai’ en van ‘School of Life Sciences’ aan de universiteit van Peking waarschuwen dat hun bevindingen gebaseerd zijn op onderzoek van een beperkt aantal gegevens en dat vervolgonderzoek nodig is om het virus nog beter te begrijpen.

Uit hun eerste onderzoek blijkt dat 70 procent van de onderzochte stalen uit Wuhan, waar het virus eerst opdook, de agressieve variant van het virus betreft. De overige 30 procent was de minder agressieve variant. De agressievere variant van het virus Covid-19 zou sinds begin januari minder voorkomen.

De bevindingen van de wetenschappers verschenen vandaag in ‘National Science Review’, een medisch wetenschappelijk tijdschrift in China.

In China zijn meer dan 80.000 gevallen van het nieuwe virus vastgesteld en daarvan zijn er al bijna 50.000 genezen. Aan de gevolgen van het virus zijn in China circa 2985 mensen overleden.

