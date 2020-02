Chinese hiv-patiënten dreigen snel zonder medicatie te vallen YV

19 februari 2020

14u45

Bron: Reuters 0 Medisch Door de uitbraak van Covid-19, beter gekend als het coronavirus, dreigen patiënten in China die besmet zijn met hiv binnenkort zonder hiv-remmers te vallen. Die zijn van levensbelang voor hen, omdat ze het virus indammen en aids voorkomen. Door de quarantaines en lockdowns in het land kan de medicatie in sommige steden niet aangevuld worden.

Het aidsprogramma van de Verenigde Naties, UNAIDS, zei vandaag dat het meer dan 1.000 mensen met hiv in China onderzocht, en vond dat de corona-uitbraak een “grote impact” op hun leven had. In China waren aan het einde van 2018 zo'n 1,25 miljoen mensen besmet met hiv.

Een derde van de hiv-positieve Chinezen zei dat de lockdowns en maatregelen van de overheid ervoor zorgen dat ze risico lopen om de komende dagen zonder medicatie te vallen. Iets minder dan de helft van hen geeft aan dat ze geen idee hebben waar ze hun medicatie moeten gaan halen.

Groepschats om medicatie te delen

Een aidsactivist in China, die zijn naam niet wil meedelen, zei aan persbureau Reuters dat hij een groepschat had gemaakt met meer dan 100 patiënten waarin ze elkaar aan medicatie helpen. “De patiënten zijn heel gepanikeerd, ik moet ze constant geruststellen”, zegt de activist.

Een groot probleem van het tekort is dat patiënten nu vrezen dat ze hun naasten of anderen moeten vertellen dat ze hiv meedragen, als ze de grootsteden probeerden te ontvluchten op zoek naar medicatie.

Het tekort aan hiv-medicatie wordt waarschijnlijk ook gevoed door Chinezen die plots hiv-medicatie begonnen te slikken als bescherming tegen het coronavirus. De Chinese overheid experimenteert ook met enkele hiv-medicatie tegen Covid-19, al is er nog geen klinisch bewijs dat dat werkt.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft al meer dan 74.000 mensen in China besmet, en doodde al 2.004 van hen. Buiten China zijn er vijf doden geteld en 827 bevestigde besmettingen.