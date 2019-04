Chemieconcern Bayer publiceert resultaten over kankerrisico van omstreden onkruidverdelger AW

08 april 2019

19u41

Bron: Belga 0 Medisch De Duitse chemieconcern Bayer publiceerde vandaag 107 veiligheidsstudies op zijn website over het gebruik van het omstreden glyfosaat, een belangrijk bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup. Daarmee wil het bedrijf "volledige transparantie" verlenen.

Afgelopen maand besliste het Europees Hof al dat de studie over het kankerrisico van glyfosaat openbaar gemaakt moest worden. De 107 studierapporten die Bayer uiteindelijk publiceerde zijn diegene die ook aan de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) zijn meegedeeld.



"Transparantie is een katalysator voor vertrouwen, dus meer transparantie is een goede zaak voor consumenten, bedrijven en beleidsmakers", verklaarde Liam Condon, hoofd van de zogenaamde 'crop science'-afdeling van Bayer. "Dankzij de gedetailleerde wetenschappelijke gegevens, kan iedereen die geïnteresseerd is nu zelf een beeld vormen hoe belangrijk veiligheid voor ons is.”

Roundup

In de VS dreigen er duizenden klachten tegen Bayer en riskeert het concern miljoenen schadevergoeding te moeten betalen voor de gezondheidsrisico's van glyfosaat, dat in de onkruidverdelger Roundup zit. Bayer blijft er echter bij dat het een middel veilig voor de gezondheid is, verwijzend naar tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek.