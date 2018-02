Charlotte (23) sterft aan bloedklonter en volgens dokter zou die veroorzaakt zijn door contraceptieve pil Koen Van De Sype

16 februari 2018

09u16

Bron: Daily Mail 0 Medisch In Groot-Brittannië is een onderzoek gestart naar de dood van een jonge vrouw in Telford, niet ver van Birmingham. Charlotte Foster (23) stierf op 25 januari en volgens de lijkschouwer zou dat gekomen zijn door een bloedklonter die veroorzaakt werd doordat ze de pil nam.

De doktersdochter uit Newport was nog maar een paar maanden geleden begonnen met het nemen van het voorbehoedsmiddel. Dat was haar voorgeschreven door haar huisarts, zo klonk het.

Lijkschouwer

Volgens het onderzoek dat nu van start ging, stierf ze op 25 januari in het Princess Royal Hospital. Lijkschouwer Julie Hartridge verklaarde dat dokters vermoeden dat ze stierf door een bloedklonter die zich vanuit haar longen naar haar hersenen verplaatste. Ze zei dat dokter Nigel Tuft – een anesthesist in het ziekenhuis waar Charlotte stierf – dat als doodsoorzaak had opgegeven en dat de bloedklonter was veroorzaakt door het contraceptivum dat de jonge vrouw nam.

Haar ouders Stephen (55) en Cecilia (60) vertelden dat ze kapot zijn van het plotse verlies van hun dochter. “Ze was een levendige, intelligente, mooie en meelevende jonge vrouw. We zullen haar vreselijk missen”, klonk het. Stephen – een gepensioneerde anesthesist – beklemtoonde dat de vrouw de pil nog niet zo lang nam. “Ik weet het niet exact, maar het kan amper een aantal maanden geweest zijn”, vertelde hij vanuit zijn woning in Market Drayton. (lees hieronder verder)

“Ze had een paar kleine problemen met haar gezondheid, maar niets groots. Haar dood kwam dan ook erg plots en was een grote schok voor ons allemaal”, gaat hij verder. “Ze had bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Liverpool en was erg succesvol bij Muller, waar ze sinds een half jaar werkte.”

Rouwen

Over de oorzaak van haar dood wil hij verder geen commentaar geven. “Het is niet mijn plaats om gezondheidsaanbevelingen te geven”, zegt hij. “We wachten ook tot het onderzoek achter de rug is, want we denken dat het misschien nog wel andere dingen aan het licht kan brengen. Voorlopig willen we alleen wat tijd om te kunnen rouwen.”