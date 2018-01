Cassandra belandde met hartproblemen in het ziekenhuis door energiedrank Ellen van Gaalen

16u00

Bron: AD.nl 0 ANP/Privéfoto Cassandra Hulleman belandde als tiener in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. De oorzaak: de zes blikjes energiedrank die ze dagelijks dronk. Medisch Met hartritmestoornissen belandde de Nederlandse Cassandra Hulleman als 17-jarige in het ziekenhuis. Al tijden voelde ze zich rot: veel hoofdpijn en een te snelle hartslag. De boosdoener: de zes blikjes energiedrank die ze dagelijks dronk.

Tijdens de pauzes en na schooltijd was het vaste kost: met een groepje klasgenoten naar de supermarkt om een paar blikjes energiedrank te scoren. Ze vond het lekker en had het idee zich beter te kunnen concentreren op school. "Het was een soort verslaving, ik weet het ook niet. Iedereen dronk het", vertelt de Almelose Cassandra (nu 24).

Ze begon met een blikje of twee als 13-jarige scholier. Maar al snel dronk Cassandra wel vijf of zes blikjes per dag. Dat ging jarenlang goed. Totdat ze 17 werd en zich steeds beroerder ging voelen. De tiener kreeg last van een bonkend hart - 'als ik mijn hand er op legde, voelde je het heel hart kloppen' - en flinke hoofdpijn.

De huisarts kon de oorzaak niet achterhalen, maar maakte zich grote zorgen om het meisje. Ze moest direct naar het ziekenhuis om hartfilmpjes te laten maken. Gek genoeg kwam daar helemaal niets uit. "Ik mankeerde niets", vertelt ze aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD). Wel vond haar moeder dat ze veel energiedrank dronk. Cassandra: "Ze zei dat ik daarmee moest stoppen. Toen ik zwanger raakte, was dat voor mij het moment om dat te doen. En toen verdwenen mijn klachten ineens."

Verbod

Nederlandse kinderartsen vinden dat er een verbod op energiedrank moet komen voor jongeren onder de 18 jaar. Ze zien te vaak tieners op de spreekuren met klachten als vermoeidheid, hartritmestoornissen en rusteloosheid. Volgens de kinderartsen gaan jongeren nu soms door de medische molen, maar verdwijnen veel problemen als ze stoppen met het drinken van energiedrank.

Cassandra juicht de oproep van de kinderartsen toe. Ze is intussen zelf moeder van een 4-jarig meisje en er is een tweeling op komst. "Dan loop ik door de supermarkt en zie ik die jongeren met hele trays (pakken, red.) van die blikjes lopen... ik denk dan echt: waar zijn ze mee bezig? Maar ik heb het zelf ook gedaan.''

Als tiener was deze moeder zich ook niet bewust van de gevaren. Ja, ze wist dat er veel cafeïne in de drankjes zit. Maar ach, er zijn toch ook mensen die wel tien koppen koffie per dag drinken. "Ik zag er het kwaad niet van in", blikt ze terug.

Sinds haar hartproblemen drinkt ze nauwelijks meer energiedrank. En ze zal haar kinderen proberen te behoeden voor de blikjes. Cassandra: "Ik zal het ze niet verbieden, want dat werkt averechts. Maar ik ga ze zeker wijzen op de gevaren."

