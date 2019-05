Burn-out komt in de ziekteclassificatie van de Verenigde Naties Redactie

27 mei 2019

15u31

Bron: Belga 0 Medisch De burn-out of het opgebrand zijn maakt zijn opwachting in de internationale ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die als basis dient voor het vaststellen van gezondheidstrends en statistieken. Deze lijst is gebaseerd op de bevindingen van gezondheidsexperts over de hele wereld en is goedgekeurd door de WHO-lidstaten, die sinds 20 mei in Genève tot 28 mei samenzitten voor de internationale vergadering van de organisatie. "Dit is de eerste keer" dat de burn-out zijn opwachting maakt in de classificatie, verklaarde WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic vandaag aan de pers.

De WHO-ziekteclassificatie biedt een gemeenschappelijke taal waarmee de zorgverleners wereldwijd medische informatie kunnen uitwisselen. Burn-out, een ziektebeeld dat nu deel uitmaakt van de problematiek rond werk of werkloosheid, heeft nu de codenaam QD85. Het gevoel van opgebrand zijn, geen energie of motivatie meer vinden, wordt beschreven als "een syndroom (...) door chronische stress op het werk en wordt gekenmerkt door drie elementen: "een gevoel van uitputting", "cynische of negatieve gevoelens gerelateerd aan het werk en verminderde professionele efficiëntie".

Het WHO-register stelt dat burn-out "specifiek verwijst naar fenomenen die verband houden met de professionele context en niet dient om ervaringen op andere vlakken van het leven te beschrijven".

De nieuwe WHO-ziekteclassificatie, CIP-11 genaamd, werd vorig jaar gepubliceerd en werd officieel goedgekeurd tijdens deze 72e Wereldbijeenkomst. Ze treedt in werking op 1 januari 2022. Het bevat nieuwe secties, waaronder een over seksuele gezondheid. Het dekt aandoeningen die eerder elders zijn geclassificeerd, zoals 'genderincongruentie', met name transseksualiteit, dat eerder was ondergebracht bij psychische stoornissen.

De videogamestoornis is toegevoegd aan de sectie over verslavingsstoornissen. De nieuwe WHO-classificatie stelt ook een nieuwe sectie voor over de traditionele geneeskunde.