Brusselse ziekenhuizen maken zich klaar voor de storm IB

20 maart 2020

06u56

Bron: Belga 4 Medisch De bedden die zijn vrijgemaakt voor coronapatiënten zijn nog niet volzet in de Brusselse ziekenhuizen. Maar die versterken hun opvangcapaciteit voor de massale komst van besmette patiënten. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste ziekenhuizen van de regio.

In het Delta-ziekenhuis testten al vijf mensen positief voor Covid-19 en zijn er 24 verdachte gevallen. Twee positief geteste patiënten en twee vermoedelijke liggen al op de intensieve zorgen. "We hebben honderden bedden beschikbaar omdat de activiteit van ziekenhuizen drastisch is verminderd, maar er is een probleem voor het aantal plaatsen op de intensieve zorgen", verklaart de algemeen directeur van Chirec (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell), dokter Benoît Debande. "We hebben ademhalingstoestellen nodig, maar ook personeel dat ze kan bedienen. We zijn bezig met opleidingen."

Van overrompeling is er momenteel nog geen sprake. "We hebben de indruk dat het stilte voor de storm is", aldus Debande. "We hebben het aantal patiënten de afgelopen dagen zien toenemen. Het lijkt alsof we aan de vooravond van de storm zijn. We zijn georganiseerd en we staan klaar, maar we wachten nog op de golf. De vraag is wanneer de piek er zal zijn en wat er zal nodig zijn om dit voor lange tijd vol te houden." Hij merkt op dat ook het verzuim bij het personeel toeneemt, maar dat er nog geen sprake is van personeelstekorten. Mondmaskers kunnen gebruikt worden door het personeel dat ze het meeste nodig heeft totdat de stock opnieuw wordt aangevuld.

Situatie onder controle

"Het aantal patiënten dat positief testte voor het coronavirus is net zoals in de andere ziekenhuizen de afgelopen dagen geleidelijk aan toegenomen", stelt Sylvain Bayet, communicatie-verantwoordelijke van de universitaire ziekenhuizen van Saint-Luc. "Zoals voorzien in het PUH-plan, het ziekenhuis-noodplan dat afgelopen zaterdag is gelanceerd, versterken we onze opvangcapaciteit voor deze patiënten, maar de situatie is onder controle en er is momenteel geen risico op verzadiging." Donderdag lagen zes patiënten op intensieve zorgen, waar plaats is voor vijftig patiënten. Verder zijn er vijftien patiënten in de twee corona-units.

In het UMC Sint-Pieter steeg het aantal patiënten die besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus van tien woensdag naar twintig donderdag. Ze zijn allemaal ouder dan van 75, behalve een persoon die ook andere gezondheidsproblemen heeft. Elf onder hen lagen donderdag op intensieve zorgen. De andere liggen op een speciale corona-unit, waar 35 bedden beschikbaar zijn.

In het Erasmus ziekenhuis zijn 11 besmettingen gemeld en 26 mogelijk besmettingen.