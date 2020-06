Britse studie: “Mondmaskers kunnen tweede golf van coronavirus voorkomen” YV

10 juni 2020

12u32

Bron: Reuters 0 Medisch Uit een nieuw onderzoek van de Britse Cambridge en Greenwhich University blijkt dat (stoffen) mondmaskers de oplossing kunnen bieden om een tweede golf van Covid-19-besmettingen uit de weg te gaan. “Ons onderzoek ondersteunt dat mondmaskers onmiddellijk door iedereen gedragen moeten worden”, klinkt het.

Lockdowns en quarantainemaatregelen alleen zullen een tweede golf niet voorkomen, concluderen de onderzoekers. Alleen als iedereen een mondmasker op publieke plaatsen draagt in combinatie met social distancing en in bepaalde gevallen lockdownmaatregelen, zullen nieuwe besmettingen beheersbaar blijven.

Als minstens 50 procent van de populatie een mondmasker draagt, kan het reproductiegetal onder 1 blijven. Dat reproductiegetal, ook wel de R0 of de R genoemd, geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Als het getal 1 is, besmet iedere coronapatiënt gemiddeld 1 andere persoon. Zakt het reproductiegetal onder de 1, dan neemt de epidemie in hevigheid af.

Aan de start van de virusuitbraak was er weinig onderzoek beschikbaar dat de effectiviteit aantoonde van het dragen van mondmaskers. Ondertussen is dat veranderd en heeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week aanbevolen om mondmaskers te dragen. “WHO adviseert regeringen om het algemene publiek aan te moedigen om maskers te dragen waar er een wijdverspreide overdracht is en fysiek afstand houden moeilijk is, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of in andere beperkte of drukke omgevingen”, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing.

