Britse neurologen waarschuwen voor zware herseninfecties bij patiënten met milde coronasymptomen Joeri Vlemings

08 juli 2020

14u04

Bron: The Guardian 46 Medisch Covid-19-patiënten die milde symptomen hebben of die herstellende zijn, kunnen kampen met ernstige en zelfs fatale hersenschade. Daar waarschuwen Britse neurologen voor. Het kan zelfs het eerste en belangrijkste symptoom van de ziekte zijn. “We willen dat artsen wereldwijd alert zijn voor deze complicaties van het coronavirus”, klinkt het.

Neurologen hebben meer dan 40 Britse Covid-19-patiënten onderzocht met complicaties zoals herseninfecties, verwardheid, zenuwschade en beroertes. Deze gevallen van de eerste coronagolf in Groot-Brittannië gaven een stijging aan van de levensbedreigende ziekte genaamd ‘acute gedissemineerde encefalomyelitis’ (Adem). Het UCL Institute of Neurology telde vóór de pandemie maar één geval per maand, terwijl het er in april en mei twee of drie waren. Een van de patiënten, een vrouw van 59, overleed er ook aan. Sommige Adem-patiënten herstellen goed, andere lopen een blijvende handicap op.



Een twaalftal van de onderzochte personen had een ontsteking van het centrale zenuwstelsel. Tien van hen kampten met verwardheid of psychose, acht kregen een beroerte en nog eens acht hadden perifere zenuwschade, meestal gediagnosticeerd als het Guillain-Barrésyndroom (GBS). Dat is een auto-immuunreactie die gepaard gaat met verlammingsverschijnselen. In vijf procent van de gevallen is de aandoening zelfs dodelijk.

Gewone longontsteking

“Hoe Covid-19 de hersenen aantast, dat hebben we nog nooit eerder gezien bij andere virussen”, zegt Michael Zandi van University College London. “We zagen bij sommige van deze Adem-patiënten, maar ook bij andere, dat ze ernstige neurologische problemen kunnen hebben en behoorlijk ziek zijn, terwijl ze eigenlijk een gewone longontsteking hebben.”



Naast vermoeidheid, zich zwak voelen en geheugenproblemen kan ook herseninfectie een gevolg van Covid-19 op lange termijn zijn, zelfs tot lang nadat ze eigenlijk genezen zijn van het virus. Zo begon een 55-jarige dame zich plots gek te gedragen, een dag nadat ze het hospitaal had mogen verlaten. Ze had geen psychiatrisch verleden. Maar thuis trok ze herhaaldelijk haar jas aan en weer uit. Ze hallucineerde ook: ze zag apen en leeuwen in haar huis. De vrouw moest weer worden opgenomen. Door medicatie tegen psychoses ging het geleidelijk aan beter met haar.

Een andere vrouw van 47 kreeg, een week nadat ze begon te hoesten en koorts had, last van hoofdpijn en van gevoelloosheid in haar rechterhand. Toen ze ook slaperig werd en niet meer reageerde, moest ze een spoedoperatie ondergaan om de druk op haar gezwollen hersenen te verlichten.

Nieuwe verborgen epidemie

Zandi roept ziekenhuisartsen uit de hele wereld op om de gevallen van coronapatiënten met cognitieve symptomen, geheugenproblemen, vermoeidheid of gevoelloosheid samen met neurologen te bespreken. “Onze boodschap is niet om dit allemaal toe te schrijven aan het herstel van de patiënt en de psychologische aspecten van dat herstel”, zegt Zandi. “De hersenen lijken wel degelijk betrokken te zijn bij deze ziekte.”

De wetenschappers zijn bezorgd dat het virus bij een minderheid subtiele hersenschade kan toebrengen die pas in de jaren nadien zichtbaar wordt. Dat zou een nieuwe “verborgen epidemie” kunnen veroorzaken door “het opduiken van uitgestelde invloed op de hersenen”, vreest Zandi. “Maar het is veel te vroeg om daar nu al over te kunnen oordelen”, voegt hij eraan toe.

