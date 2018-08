Britse moeder waarschuwt voor hennatattoos nadat zoons chemische brandwonden oplopen bvb

06 augustus 2018



Bron: The Independent 16 Medisch Toni Feeney, een 30-jarige moeder uit het Britse stadje Colne, waarschuwt andere ouders voor hennatattoos. Haar twee zonen zijn, na een vakantie in Marokko, achtergebleven met chemische brandwonden na het plaatsen van zo een tijdelijke tatoeage.

De familie was op vakantie in Marokko toen haar zonen vroegen om een hennatattoo. De ene liet zich inspireren op het web van Spiderman, de andere wilde graag een drakentatoeage. Beide zonen hebben nadien chemische brandwonden opgelopen. Het lijkt wel alsof de tatoeages in hun huid gesmolten zijn.

Waarschuwing

Na het hele gebeuren plaatste Feeney een bericht op Facebook als waarschuwing: “Dit is wat zwarte henna met je huid kan doen. We laten op vakantie onze kinderen zulke tatoeages toe, zonder het gedacht dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Volgens het ziekenhuis zijn de chemicaliën en kleurstoffen in die zwarte henna te sterk. Daardoor hebben ze chemische brandwonden opgelopen. Ze nemen nu antibiotica en antihistaminicum, dat allergische reacties onderdrukt, in de hoop dat ze geen infectie krijgen. Als het je wordt aangeboden, zeg dan NEE!” In een gesprek met The Independent vertelt Feeney dat haar zonen goed aan het herstellen zijn.

Symptomen zwarte henna

De risico's rond zwarte henna zijn al langer bekend. De tijdelijke tatoeages kunnen je opzadelen met allergische reacties of blijvende littekens. Zulke hennatattoos kunnen hoge dosissen van de chemische kleurstof p-fenyleendiamine bevatten. Die kleurstof wordt in Europa in kleine dosissen in haarkleurmiddelen gebruikt. Als die in contact komt met de huid, bijvoorbeeld in de vorm van een tattoo, dan kan het chemische brandwonden veroorzaken. Daarbij kan de huid beginnen tintelen en kunnen er kleine blaasjes op de huid komen te staan.

Echte henna is nooit zwart, maar oranjebruin. Die kan gewoon gezet worden, zonder bijwerkingen. Een tijdelijke, donkere tattoo moet altijd met voorzichtigheid behandeld worden.