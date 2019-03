Britse man met Downsyndroom sterft in ziekenhuis “na 10 dagen geen eten te hebben gekregen” KVDS

26 maart 2019

13u53

Bron: Manchester Evening Standard, BBC 0 Medisch In Groot-Brittannië is een onderzoek gestart naar de dood van een man met het syndroom van Down. Giuseppe ‘Joe’ Ulleri (61) werd in een ziekenhuis in Manchester behandeld nadat hij thuis gevallen was, maar overleed er in maart 2016. Volgens zijn familie zou hij gedurende 10 dagen geen eten hebben gekregen. Iets wat de lijkschouwer lijkt te bevestigen.

Joe viel op de avond van 26 februari 2016 in zijn slaapkamer, kreeg de jury tijdens de behandeling van de zaak te horen. De man - die omschreven werd als vrolijk en gelukkig, maar soms ook koppig – woonde in een assistentieflat van de katholieke gemeenschap L’Arche in Withington.

Ambulance

Het personeel van de zorginstelling vond hem in de vroege ochtend en zag dat hij bloedde aan zijn hoofd. Meteen werd een ambulance gebeld en Joe werd naar de Manchester Royal Infirmary (MRI) gebracht. Daar werd hij na 6 uur al ontslagen, nadat er een röntgenfoto was genomen van zijn enkel.





De volgende dag bracht het personeel van L’Arche hem terug naar het ziekenhuis. Het dacht dat de man mogelijk zijn heup had gebroken of zelfs een beroerte had gehad. Na een CT-scan werd duidelijk dat Joe een gebroken nekwervel had en breuken aan heup en pols. Opnieuw werd hij opgenomen in het ziekenhuis en deze keer zou hij er blijven tot zijn dood op 20 maart 2016.





Hij moest een operatie ondergaan voor de breuken en in tussentijd mocht hij geen vast voedsel eten en niets drinken. Uit vrees dat hij misschien zou stikken.



De lijkschouwer vertelde nu hoe zijn laatste dagen verliepen. Omdat hij niet goed kon communiceren en hij niet zelfstandig beslissingen kon nemen, was volgens Angharad Davis een panel aangesteld dat de beslissingen moest nemen in zijn plaats.

Intraveneus

Joe kreeg intraveneus vocht toegediend via zijn hand en er werd een voedingssonde gestoken die via zijn neus naar zijn maag liep. Maar die werd snel weer verwijderd, omdat hij die niet verdroeg. “Het enige voedsel dat hij kreeg, kwam de eerste 24 uur, toen de sonde nog op zijn plaats zat”, aldus de lijkschouwer. De doodsoorzaak was volgens Davis ‘aspiratiepneumonie’, een longontsteking die het gevolg is van kleine stukjes voedsel of vocht die in de longen terecht zijn gekomen. (lees hieronder verder)

De familie en het personeel van L’Arche uiten intussen hun bezorgdheid over de zorg die de man kreeg in het ziekenhuis. Enkele dagen voor zijn overlijden hadden ze nog geopperd dat hij niet voldoende voedsel en pijnstilling kreeg, volgens Peter Ulleri, de broer van Joe. Daarop was besloten om hem een voedingssonde te geven via zijn buikwand.

Vermagerd

“Joe kreeg 10 dagen niets van eten binnen”, aldus zijn broer. “Je kon duidelijk zien dat hij vermagerd was. Toen ik vroeg waarom het zo lang duurde eer de sonde via zijn buikwand ingebracht werd, kreeg ik te horen dat het op 18 maart zou gebeuren. Daarna zou het nog enkele dagen duren eer er voedsel door naar binnen kon worden gebracht. Ik maakte duidelijk dat dit uitstel me niet zinde. Ik zei dat hij kon sterven. Werd hij door het uitstel te zwak om nog te herstellen?”

Peter Ulleri beklemtoont dat hij antwoorden wil, zodat iets dergelijks in de toekomst niet meer kan gebeuren en “niet om met een beschuldigende vinger te wijzen”.

Pijnstilling

Personeelslid Naomi Tomlinson van L’Arche maakte tijdens de hoorzitting ook duidelijk dat ze zich er zorgen over maakte dat Joe niet genoeg pijnstilling kreeg. “Hij kreeg evenveel pijnstillers als mijn partner, die toen last had van een verkoudheid. Wat als het personeel van L’Arche niet aan zijn ziekbed had gezeten om te helpen met de communicatie? Wat zou er dan gebeurd zijn?”

Vrijdag wordt een uitspraak verwacht in de zaak.