Brit is tweede patiënt ter wereld die geneest van hiv-virus kv

05 maart 2019

04u52

Bron: NY Times, The Guardian 1 Medisch Een man uit Londen is de tweede gekende persoon ter wereld die van het hiv-virus verlost geraakte nadat hij een beenmergtransplantatie onderging van een hiv-resistente donor. Dat delen de artsen van de man mee.

De patiënt onderging bijna drie jaar geleden een beenmergtransplantatie. De donor had een zeldzame genetische mutatie waardoor hij/zij resistent was tegen hiv. Achttien maanden nadat de man stopte met zijn antiretrovirale geneesmiddelen, tonen bijzonder gevoelige tests nog steeds geen spoor van zijn vroegere hiv-besmetting.

“Er is geen meetbaar virus. We kunnen niets detecteren,” vertelt Ravindra Gupta, een professor en hiv-bioloog die mee het team leidde dat de man behandelde. De patiënt is “functioneel genezen” en “in remissie”, maar “het is te vroeg om te stellen dat hij genezen is”, waarschuwde hij.

Kankerbehandeling

De man raakte in 2003 besmet met hiv. In 2012 werd bij hem ook de ziekte van Hodgkin vastgesteld, een bloedkanker. Toen hij in 2016 erg ziek werd door de kanker, besloten artsen voor hem op zoek te gaan naar een beenmergdonor. De donor, die geen familie was van de patiënt, had een genetische mutatie met de naam CCR5 delta 32, die gepaard gaat met resistentie tegen hiv. De transplantatie verliep relatief vlot, al kampte de man wel een tijdje met een “graft-versus-hostreactie”, waarbij de immuuncellen van de donor de immuuncellen van de ontvanger aanvielen.

De man, die anoniem wenst te blijven, wordt ‘de Londen-patiënt’ genoemd. Zijn geval vertoont immers gelijkenissen met ‘de Berlijn-patiënt’, de Amerikaan Timothy Brown die in 2007 een gelijkaardige kankerbehandeling onderging in Duitsland die eveneens zijn hiv deed verdwijnen. Tot op heden is hij nog steeds virusvrij.

Meerdere factoren?

“Ik voel me verantwoordelijk om dokters te helpen begrijpen hoe het gebeurd is, zodat ze de wetenschap kunnen ontwikkelen”, liet de Londen-patiënt in een e-mail weten aan de New York Times. Genezen van zowel kanker als hiv was “surrealistisch” en “overweldigend”, voegde hij eraan toe. “Ik had nooit gedacht dat er in mijn leven een genezing voor zou bestaan.”

Het is echter niet duidelijk of enkel de resistentie van CCR5 belangrijk is voor het genezingsproces, of dat ook de graft-versus-hostreactie een rol speelt. Zowel de Londen-patiënt als de Berlijn-patiënt kampten immers met deze complicatie, die dus mogelijk een reden kan zijn voor het verdwijnen van met hiv besmette cellen, licht Gupta toe.

Complexe, riskante behandeling

Sinds het uitbreken van de aidsepidemie midden jaren 1980 overleden wereldwijd al 35 miljoen mensen aan de ziekte. 37 miljoen anderen zijn besmet. Momenteel kan het virus bij de meeste patiënten onderdrukt worden met medicatie.

“Dit zal mensen inspireren dat genezing geen droom is”, zegt dr. Annemarie Wensing, een virologe aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. “Het is bereikbaar.” Toch betekenen de succesverhalen van de ‘Londen-patiënt’ en de ‘Berlijn-patiënt’ niet dat alle hiv-patiënten op dezelfde manier van het virus kunnen verlost geraken. De procedure is duur, complex en riskant.

Het aantal mogelijke donoren dat over de CCR5-mutatie beschikt, is bovendien bijzonder klein: het gaat veelal om mensen van Noord-Europeaanse afkomst. IciStem, een consortium van Europese wetenschappers die stamceltransplantaties voor de behandeling van hiv bestuderen, heeft een database van zo’n 22.000 donoren met de CCR5 delta 32-mutatie.

Andere behandelingen

Momenteel volgen wetenschappers van IciStem de voortgang op van 38 patiënten die besmet waren met hiv en al een beenmergtransplantatie ondergingen. Zes van hen kregen beenmerg van donoren die niet over de bewuste genmutatie beschikten.

Het team van Gupta zal op zoek gaan naar nieuwe potentiële hiv-behandelingen aan de hand van de gevonden resultaten, waarbij ze het lichaam voorzien van immuuncellen die op een gelijkaardige manier gemodificeerd zijn zodat ze resistent worden tegen hiv.