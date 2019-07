Boomschors om ADHD te behandelen? UAntwerpen zoekt 144 kinderen voor onderzoek LH

04 juli 2019

10u18

Bron: Belga 1 Medisch Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen bekijken of boomschorsextract een geschikt middel is om de symptomen van ADHD te behandelen. Het middel zou een alternatief kunnen vormen voor rilatine, dat bijwerkingen als slapeloosheid en hoofdpijn kan veroorzaken. De onderzoekers zijn op zoek naar 144 kinderen tussen 6 en 12 jaar waarbij ADHD of ADD is vastgesteld, om deel te nemen aan het onderzoek.

De wetenschappers van het Departement Farmaceutische Wetenschappen herhalen een Slovaaks onderzoek uit 2006. "Uit die studie bleek dat het extract van de Franse maritieme pijnboom een positief effect heeft op de symptomen van ADHD, zoals hyperactiviteit en verstoord concentratievermogen", zegt Annelies Verlaet van de UAntwerpen.



Het extract van die boom is al jarenlang op de markt als middel tegen bijvoorbeeld zware benen. "Het is een veelbelovend middel omdat het veilig is en zelden bijwerkingen veroorzaakt", zegt Verlaet. "De polyfenolen - groepen chemische verbindingen - in het extract hebben een normaliserend effect op immuniteitsstoornissen en werken ook als antioxidant tegen oxidatieve stress. Dat zijn twee oorzaken van ADHD."



De Slovaakse studie vergeleek de werking van boomschors tegenover een placebo, maar niet met de normale medicatie. Dat willen de Antwerpse onderzoekers nu wel doen.